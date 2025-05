FFI 2015, Berikut Ini Daftar Pemenangnya

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Film Indonesia (FFI) 2015 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, yang berakhir tadi malam menobatkan film berbujet rendah, Siti, sebagai film terbaik FFI 2015.



Film tersebut mematahkan mitos bahwa hanya film yang diproduksi secara besar-besaran dan masuk bioskop komersial yang bisa tembus FFI. Film yang menang dalam berbagai festival film internasional itu unggul dari A Copy of My Mind, Guru Bangsa Tjokroaminoto, Mencari Hilal, dan Toba Dreams.



Tara Basro melalui perannya dalam A Copy of My Mind berhasil meraih Piala Citra untuk Pemeran Wanita Terbaik, mengalahkan sejumlah nama aktris kawakan, seperti Adinia Wirasti (Kapan Kawin), Chelsea Islan (Di Balik 98), Dewi Sandra (Air Mata Surga), dan Marsha Timoty (Nada untuk Asa).



Adapun aktor senior Dedy Soetomo lewat Mencari Hilal menjadi Pemeran Utama Pria Terbaik, unggul dari Reza Rahadian dalam Guru Bangsa Tjokroaminoto, Reza Rahadian dalam Kapan Kawin?, Rio Dewanto dalam Love & Faith, dan Vino G. Bastian dalam Toba Dreams.



Berikut ini daftar lengkap pemenang FFI 2015:

1. Film Pendek Terbaik: The Fox Exploits The Tigers Might

2. Film Animasi Terbaik: GWK

3. Film Dokumenter Panjang Terbaik: Mendadak Caleg

4. Film Dokumenter Pendek Terbaik: Tino Sidin Sang Guru Gambar (Fakultas Film & Televisi IKJ)

5. Film Televisi Terbaik: Hati-hati dengan Hati

6. Perancang Busana Terbaik: Retno Ratih Damayanti - Guru Bangsa: Tjokroaminoto

7. Penulis Skenario Asli Terbaik: Eddie Cahyono - Siti

8. Penulis Skenario Adaptasi Terbaik: Jenny Jusuf - Filosofi Kopi

9. Penata Musik Terbaik: Krisna Purna - Siti

10. Penata Suara: Hikmawan Santosa dan Yusuf A - A Copy of My Mind

11. Penata Artistik Terbaik: Allan Sebastian: Guru Bangsa: Tjokroaminoto

12. Penyunting Gambar Terbaik: Ahsan Andrian - Filosofi Kopi

13. Penata Efek Visual Terbaik: Fixit Works - Supernova

14. Sinematografi Terbaik: Ipung Rahmat - Guru Bangsa: Tjokroaminoto

15. Pemeran Anak Terbaik: Aria Kusumah - Pendekar Tongkat Emas

16. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik: Christine Hakim - Pendekar Tongkat Emas

17. Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Mathias Muchus - Toba Dreams

18. Pemeran Utama Wanita Terbaik: Tara Basro - A Copy Of My Mind

19. Pemeran Utama Pria Terbaik: Deddy Soetomo - Mencari Hilal

20. Sutradara Terbaik: Joko Anwar - A Copy of My Mind

21. Film Terbaik: Siti

22. Lifetime Achievement FFI 2015: George Kamarullah



ANTARA