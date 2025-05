FFI 2015, Slamet Rahardjo: We Still Alive!

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor senior Slamet Rahardjo berjalan dengan satu tangan di dalam kantong celana di karpet merah Festival Film Indonesia 2015. Meski sudah sepuh, Slamet tak kehilangan semangatnya, Senin, 23 November 2015.



Slamet menghampiri aktris senior Rima Melati, yang terlihat anggun dalam balutan kebaya merah. Slamet lantas merangkul Rima sambil mengacungkan dua jari ke udara. "We still alive," teriak Slamet di lobi Indonesia Convention Expo BSD City, Banten.



Teriakan Slamet itu seolah menegaskan bahwa ia tak gentar bersaing di kancah perfilman meski aktor yang jauh lebih muda darinya terus bermunculan. Dalam pergelaran FFI 2015 itu, Slamet masuk nominasi Pemeran Pendukung Pria Terbaik melalui perannya dalam film Filosofi Kopi. Slamet bersaing dengan Adi Kurdi dalam film Kapan Kawin?, Mathias Muchus dalam Toba Dreams, Paul Agusta dalam A Copy of My Mind, dan Tanta Ginting dalam 3.



FFI 2015 telah melalui penjurian tahap awal dari 268 film yang telah terdaftar. Adapun 268 film itu terdiri atas 17 film animasi, 10 film dokumenter panjang, 53 film dokumenter pendek, 113 film pendek, 17 film televisi, dan 58 film bioskop. Pemenang dari 21 kategori akan diumumkan malam ini. FFI tahun ini mengangkat tema "Tribute to Teguh Karya".



MOYANG KASIH