TEMPO.CO, Jakarta - Athirah dinobatkan sebagai film terbaik tahun ini dalam perhelatan Festival Film Indonesia 2016. Film arahan sutradara Riri Riza itu bercerita tentang kisah hidup ibu kandung Wakil Presiden Jusuf Kalla.



Bukan hanya itu, sutradara Athirah, Riri Riza, juga memenangi Piala Citra untuk kategori Sutradara Terbaik. Athirah juga berjaya dengan membawa pulang piala untuk empat kategori lain, termasuk Pemeran Utama Wanita Terbaik. Cut Mini, yang memerankan Athirah, dinilai sukses menjadi sosok perempuan tangguh berdarah Makassar itu.



Kategori lain yang dimenangi Athirah adalah Penata Artistik Terbaik, Penata Busana Terbaik, dan Penulis Skenario Adaptasi Terbaik. Ditulis Salman Aristo dan Riri Riza, skenario Athirah ditulis berdasarkan buku karya Alberthiene Endah berjudul sama.



Athirah menonjolkan cerita tentang perempuan sederhana Indonesia yang berjuang menjaga keutuhan keluarga setelah suaminya menikah lagi. Meski Athirah adalah ibu Jusuf Kalla, film ini sama sekali tidak membesar-besarkan ketokohan Kalla. Budaya Bugis pada masa 1960-an juga ditampilkan dengan detail.



Athirah mengalahkan empat nomine lain, yaitu Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara, Rudy Habibie, Salawaku, dan Surat dari Praha.



Berikut ini daftar lengkap pemenang FFI 2016.



KATEGORI FILM BIOSKOP



PEMENANG PENATA ARTISTIK TERBAIK

ATHIRAH – Eros Eflin



PEMENANG PENATA BUSANA TERBAIK

ATHIRAH – Chitra Subyakto



PEMENANG PENATA EFEK VISUAL TERBAIK

HEADSHOT – Andi Novianto



PEMENANG PENATA SUARA TERBAIK

HEADSHOT – Fajar Yuskemal, Aria Prayogi, M. Ichsan Rachmaditta



PEMENANG SUTRADARA TERBAIK

ATHIRAH – Riri Reza



PEMENANG PENYUNTING GAMBAR TERBAIK

MY STUPID BOSS – Wawan I. Wibowo



PEMENANG LAGU TEMA TERBAIK

ADA APA DENGAN CINTA? 2 – Ratusan Purnama



PEMENANG PENATA MUSIK TERBAIK

ADA APA DENGAN CINTA? 2 – Anto Hoed & Melly Goeslaw



PEMENANG PENGARAH SINEMATOGRAFI TERBAIK

SALAWAKU – Faozan Rizal



PEMENANG PENULIS SKENARIO ADAPTASI TERBAIK

ATHIRAH – Salman Aristo, Riri Riza



PEMENANG PENULIS SKENARIO ASLI TERBAIK

AISYAH: BIARKAN KAMI BERSAUDARA – Jujur Prananto



PEMENANG PEMERAN ANAK TERBAIK

SALAWAKU – Elko Kastanya



PEMENANG PEMERAN PENDUKUNG WANITA TERBAIK

SALAWAKU – Raihaanun



PEMENANG PEMERAN PENDUKUNG PRIA TERBAIK

MY STUPID BOSS – Alex Abbad



PEMENANG PEMERAN UTAMA WANITA TERBAIK

ATHIRAH – Cut Mini



PEMENANG PEMERAN UTAMA PRIA TERBAIK

MY STUPID BOSS – Reza Rahadian



PEMENANG FILM TERBAIK

ATHIRAH – Produser: Mira Lesmana



KATEGORI FILM NON-BIOSKOP



PEMENANG FILM PENDEK TERBAIK

PRENJAK – Sutradara: Wregas Bhanuteja; Produksi: Studio Batu



PEMENANG FILM ANIMASI TERBAIK

SURAT UNTUK JAKARTA – Sutradara: Andre Sugianto, Aditya Prabaswara, Ardhira Anugrah Putra; Produksi: Pijaru



PEMENANG FILM DOKUMENTER PANJANG TERBAIK

GESANG SANG MAESTRO KERONCONG – Sutradara: Marselli Sumarno; Produksi: Visinema



PEMENANG FILM DOKUMENTER PENDEK TERBAIK

MAMA AMAMAPARE – Sutradara: Yonri S. Revolt & Febian Kakisina; Produksi: Eagle Institute Indonesia



MOYANG KASIH DEWIMERDEKA