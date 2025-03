FIFA Gandeng Coldplay Jadi Kurator Halftime Show Perdana Final Piala Dunia 2026

Final Piala Dunia 2026 akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey—yang selama turnamen akan dikenal sebagai New York New Jersey Stadium—pada 19 Juli 2026. Menurut laporan NBC News, FIFA juga merencanakan takeover (ambil alih) Times Square selama akhir pekan final sebagai bagian dari perayaan turnamen yang digelar di tiga negara: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Coldplay Belum Dikonfirmasi Tampil

Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan rencana ini melalui unggahan di Instagram pada Rabu, 5 Maret, setelah menghadiri konferensi FIFA di Dallas. “Saya dapat mengkonfirmasi halftime show pertama di final Piala Dunia FIFA di New York New Jersey, bekerja sama dengan (organisasi advokasi) Global Citizen," tulisnya. Ia menekankan bahwa gelaran kali ini akan menjadi momen bersejarah bagi Piala Dunia FIFA.