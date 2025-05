Film Adaptasi Karya Pramoedya Buka Festival Film Asia Jogja

TEMPO.CO, Yogyakarta - Film berjudul Salesi, besutan sutradara Garin Nugroho dan Vilsoni Hereniko (Amerika Serikat), menjadi pembuka Jogja-Netpac Asian Film Festival di Taman Budaya pada Selasa malam, 1 Desember 2015. Film yang berdurasi 30 menit ini mengadaptasi novel Mangir karya Pramoedya Ananta Toer.

Film ini berkisah tentang tragedi kekuasaan dan cinta. Tidak ada dialog dalam film yang berlatar di Hawaii itu. Seluruhnya adalah adegan tari Indonesia dan Hawai. Tari Jawa hadir dalam film itu. Mereka yang tampil antara lain pembuat film, penari, dan koreografer. "Film ini gambaran Asia Pasifik," ujar Garin di sela-sela acara.

Garin mengambil syuting selama empat hari. Di film ini, penonton disuguhi keindahan alam Hawaii dengan deburan ombak, beragam flora, dan bebatuan. Berkisah raja yang memerintahkan anak perempuannya, Salesi, menggunakan keterampilan menari untuk merayu musuhnya dan memancingnya ke istana. Anak sang raja dan musuhnya itu saling jatuh cinta hingga mereka memiliki seorang anak.

Raja meminta mereka ke istana untuk menjadi keluarga. Jebakan raja yang ambisius itu berhasil. Raja kemudian membunuh suami Salesi. Garin dan Vilsoni menampilkan penari Rianto, Wailana Simcock, Malia Yamamoto, dan Philip Kapono Aiwohi-Kim. Penari Rianto, berperan sebagai tokoh antagonis menggunakan topeng berfigur jahat.

Mangir, karya Pramodya adalah salah satu sastra Indonesia yang penting. Novel ini selesai ditulis tahun 1976 ketika Pram dipenjara di Pulau Buru. Novel ini bercerita ihwal Panembahan Senapati Mataram yang berkuasa pada paruh kedua abad-16. Mangir mengisahkan dua kubu yang berselisih, yakni kerajaan Mataram di Kotagede dan Mangir. Di sana ada tokoh-tokoh, di antaranya Wanabaya, putri Pembayun, Baru Klinting, dan tokoh antagonis Penembahan Senapati.

Film ini diproduksi secara khusus untuk memperingati 25 tahun Network for the Promotion of Asian Cinema (NETPAC) yang juga sekaligus dipilih untuk mendeklarasikan nama NETPAC yang baru menjadi Network for the Promotion of Asian Pacific Cinema.

Selain Salesi, pada pembukaan festival film yang sudah berjalan selama 10 tahun itu juga memutar Memories On Stone, film tentang genosida yang dilakukan oleh Saddam Hussein terhadap etnis Kurdi. Film yang dibumbui dengan komedi itu besutan sutradara Kurdi, Shawkat Amin Korki.



Festival Director Jogja-Netpac Asian Film Festival Budi Irawanto menyatakan tema Becoming tahun ini menggambarkan keberadaan sinema Asia yang diakui di tingkat global. Sejumlah sinema Asia memenangi penghargaan festival internasional. Tema itu juga menunjukkan realitas baru yang dibawa sinema Asia.



Sebanyak 159 film panjang dan pendek dari 23 negara di Asia diputar dalam ini. Film Indonesia yang akan diputar antara lain Mencari Hilal garapan sutradara Ismail Basbeth dan A Copy of My Mind karya Joko Anwar. Ada juga Filosofi Kopi, Another Trip to the Moon, dan Battle of Surabaya. Film-film dalam festival itu diputar di sejumlah tempat, di antaranya Empire XXI dan Taman Budaya Yogyakarta.

SHINTA MAHARANI