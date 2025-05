TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 27 film animasi telah diajukan untuk dipertimbangkan dalam nominasi film animasi Oscar yang akan resmi diumumkan pada 24 Januari 2017.



Film animasi yang diumumkan oleh the Academy of Motion Picture Arts and Sciences tersebut didominasi oleh studio besar, seperti Disney yang diwakili oleh Pixar dengan Finding Dory dan Disney Animation dengan Zootopia dan Moana.



Sedangkan Universal diwakili oleh Iluminasi dengan The Secret Life of Pet dan Sing, sedangkan DreamWorks Animation diwakili oleh Fox dengan Kung Fu Panda 3 dan Trolls dan Blue Sky Ice Age: Collision Course.



Sementara itu, Sony berebut nominasi animasi dengan The Angry Birds Movie yang juga diwakili oleh R-rated dengan Sausage Party, sedangkan Warner Bros dengan Storks.



Tidak hanya studio animasi besar, nominasi film animasi Oscar juga diperebutkan oleh film animasi dari sejumlah negara, termasuk dari Swiss. Bahkan Netflix juga ikut "bertanding" dengan film animasi The Little Prince.



Berikut ini daftar lengkap 27 film animasi yang akan memperebutkan lima tempat nomine dalam film animasi Oscar 2017, seperti dilansir Hollywood Reporter.



1. The Angry Birds Movie

2. April and the Extraordinary World

3. Bilal

4. Finding Dory

5. Ice Age: Collision Course

6. Kingsglaive Final Fantasy XV

7. Kubo and the Two Strings

8. Kung Fu Panda 3

9. The Little Prince

10. Long Way North

11. Miss Hokusai

12. Moana

13. Monkey King: Hero Is Back

14. Mune

15. Mustafa & the Magician

16. My Life as a Zucchini

17. Phantom Boy

18. The Red Turtle

19. Sausage Party

20. The Secret Life of Pets

21. Sing

22. Snowtime!

23. Storks

24. Trolls

25. 25 April

26. Your Name

27. Zootopia



