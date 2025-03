Film Animasi Cina Ne Zha 2 Raup 2 Miliar Dolar AS, Pecahkan Rekor Box Office

TEMPO.CO , Jakarta - Ne Zha 2 menjadi film animasi No.1 sepanjang masa yang telah meraup 2,03 miliar dolar AS atau Rp 32,7 triliun. Film ini memecahkan hampir setiap rekor box office yang ada untuk sebuah film animasi. Ini adalah film animasi terlaris dan telah menyalip Inside Out 2 (2024) milik Pixar yang meraup pendapatan 1,7 miliar dolar.

“Keberhasilan luar biasa Ne Zha 2 menyoroti potensi kreatif industri film Cina dan membuktikan bahwa penonton Cina belum kehilangan minat untuk menonton film,” kata Rance Pow, presiden konsultan pameran Artisan Gateway, dikutip dari The Hollywood Reporter . Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut, bentuk dan kecepatan Cina dalam mendapatkan kembali lintasan pertumbuhan jangka panjangnya membutuhkan cakupan dan kedalaman yang lebih besar dalam produk film populer.

Film-film Cina lain yang sukses besar pada 2025 sejauh ini adalah Detective Chinatown 1900 dengan penghasilan 484 juta dolar dan Creation of the Gods 2 dengan penghasilan 169,3 juta dolar. Kedua film ini dirilis berdekatan dengan Ne Zha 2 pada akhir Januari. Film-film Hollywood terbesar di negara itu pada tahun ini adalah Captain America: Brave New World, yang telah meraup 14,4 juta dolar sejak debutnya pada 14 Februari 2025.