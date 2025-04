Film Animasi The King of Kings: Perjalanan Yesus Kristus Versi Charles Dickens

TEMPO.CO , Jakarta - Film animasi The King of Kings dirilis di Amerika Serikat pada 11 April 2025 menjelang perayaan Paskah. Mengusung tema keagamaan yang berfokus pada kisah hidup Yesus Kristus, film ini menjadi salah satu tayangan layar lebar bertema Kristen yang hadir di tengah perkembangan industri animasi kontemporer.

Disutradarai dan ditulis oleh Seong-ho Jang, film animasi ini merupakan adaptasi bebas dari buku anak-anak The Life of Our Lord karya Charles Dickens.