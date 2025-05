TEMPO.CO, Jakarta - Film Avengers: Age of Ultron tidak akan ditayangkan di sejumlah bioskop di Jerman.



Bioskop-bioskop di 193 kota kecil di Jerman menolak menayangkan film blockbuster Marvel itu karena Disney telah menaikkan biaya sewa film, demikian dikutip Hollywood Reporter dari Deutsche Welle.



Secara total, film tersebut tidak akan ditayangkan di 686 layar bioskop.



Pemilik bioskop mengaku terkejut saat Disney mengumumkan akan menaikkan setoran dari 47,7 menjadi 53 persen hasil penjualan tiket. Lebih dari itu, Disney juga memangkas pengeluaran iklan dan tidak menyediakan uang muka untuk kacamata 3D.



"Kami khawatir, khususnya mengenai Jerman bagian timur," kata Karl-Heinz Meier, juru bicara kelompok advokasi IG-Nord. "Ketika harganya naik, kami menghadapi masalah yang dapat membuat bioskop bangkrut."



Perwakilan Disney dalam pernyataannya kepada Hollywood Reporter tidak berkomentar mengenai situasi tersebut. "Kami tidak mendiskusikan negosiasi dengan partner eksibisi kami," ucapnya.



Film yang disutradarai Joss Whedon dan dibintangi Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, dan Chris Evans itu ditayangkan pada 23 April 2015 di Jerman. Film itu meraup pendapatan 201,2 juta dolar AS di box office internasional pekan ini, termasuk 9,3 juta dolar AS dari box office Jerman.



