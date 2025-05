TEMPO.CO, Yogyakarta - Film animasi produksi MSV (Mataram Surya Visi) Pictures di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Amikom Yogyakarta yang berjudul Battle of Surabaya akan diluncurkan dengan format baru, empat dimensi (4DX). Peluncuran format baru ini dilakukan setelah format dua dimensi (2D), yang diluncurkan 20 Agustus 2015, mencetak sukses.



Format baru tersebut merupakan tawaran perusahaan perfilman Korea Selatan, CJ Entertainment, yang menciptakan format 4DX. Penandatanganan kerja sama akan dilakukan pada pertengahan Februari 2016.



“Sejak awal memproduksi film ini, tidak terpikirkan untuk diformat 4DX. Ternyata ada yang berminat dan menawarkan,” kata produser Battle of Surabaya yang juga Ketua STMIK Amikom Yogyakarta, M. Suyanto, saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 19 Januari 2016.



Suyanto menjelaskan, dengan format 4DX, penonton akan merasakan sensasi yang sama sebagaimana yang dirasakan dan dialami para tokoh dalam film yang tengah dilihatnya. Sebab, ruangan tempat menonton dilengkapi dengan peralatan dan sensor yang membuat peristiwa dalam film menjadi nyata.



Suyanto mencontohkan, dengan format 4DX ini, kursi yang diduduki penonton bisa digerakkan ke atas, kiri, dan kanan, bahkan berputar. Sensor yang dipasang memungkinkan penonton merasakan hal sama ketika tokoh film tersebut, Yumna, merasakan terpaan angin pada wajahnya.



“Ada adegan kesetrum, penonton juga merasa kesetrum,” ujar Suyanto. “Adegan kehujanan, juga ada air dari atas yang membasahi penonton, meski tak banyak.”



Saat ini baru ada enam bioskop di Indonesia yang mengaplikasi format 4DX. Tiga bioskop itu berlokasi di Jakarta, serta masing-masing satu bioskop di Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta—yang berada di Hartono Mall. Adapun total bioskop dengan format 4DX di dunia sebanyak 200 layar yang tersebar di 34 negara.



Film Battle of Surabaya merupakan film animasi Indonesia yang diproduksi oleh 180 animator yang merupakan anak bangsa. Film tersebut diklaim sebagai film animasi berstandar internasional. “Karena bidikan kami memang pasar-pasar perfilman internasional,” tutur Suyanto.



PITO AGUSTIN RUDIANA