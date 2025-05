TEMPO.CO, Jakarta - Film Athirah produksi Miles Films besutan sutradara Riri Riza meraih penghargaan Film Terbaik di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2016. Malam penganugerahan FFI 2016 berlangsung di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Ahad, 6 November 2016.



Athirah menyisihkan empat nomine lain dalam kategori ini, yakni Rudy Habibie (Produser : Manoj Punjabi, Produksi: MD Pictures) Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara (Produser: Hamdani Koestoro, Produksi: Film One Production); Salawaku (Produser: Ray Zulham dan Mike Julius, Produksi: Kamala Films); dan Surat dari Praha (Produser: Glenn Fredly, Angga Dwimas Sasongko, dan Anggia Kharisma, Produksi: Visinema Pictures).



Film Athirah juga merebut kategori Sutradara Terbaik (Riri Riza) dan Pemeran Utama Wanita Terbaik (Cut Mini). Athirah adalah film biografi Indonesia yang dirilis pada 29 September 2016 dan diadaptasi dari novel biografi Hajjah Athirah Kalla, ibunda Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, karya Alberthiene Endah.



FFI 2016 mengangkat tema restorasi. Ketua Panitia FFI 2016 Lukman Sardi mengatakan restorasi yang dimaksud mencakup peningkatan industri film dan perbaikan sistem pengarsipan film. FFI kali ini juga menyoroti sistem sensor yang membatasi kreativitas dan imajinasi para sineas. "Kurang tepat menerapkan sistem sensor di negara demokrasi," kata Lukman.



MOYANG KASIH | DH



Berikut ini daftar peraih Piala Citra kategori utama FFI 2016:



FILM TERBAIK

Athirah (Produser: Mira Lesmana, Produksi: Miles Films)



SUTRADARA TERBAIK

Riri Riza (Athirah)



PEMERAN UTAMA PRIA TERBAIK

Reza Rahadian (My Stupid Boss)



PEMERAN UTAMA WANITA TERBAIK

Cut Mini (Athirah)



PEMERAN PENDUKUNG PRIA TERBAIK

Alex Abbad (My Stupid Boss)



PEMERAN PENDUKUNG WANITA TERBAIK

Raihaanun (Salawaku)