Film Catatan Akhir Kuliah Telah Tayang, Apa yang Menarik?

TEMPO.CO, Jakarta - Film komedi Catatan Akhir Kuliah telah tayang perdana di bioskop XXI Epicentrum Walk, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2015. Film ini diangkat dari novel karya Sam Maulana dengan judul yang sama. Novel itu menceritakan pengalaman penulisnya saat masih kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB).



Film ini adalah karya perdana sutradara Jay Sukmo dan rumah produksi Darihati Films. Film ini secara khusus ingin menampilkan kisah perjuangan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, mendapatkan cinta dari mahasiswi yang ditaksirnya, dan memperbaiki perpecahan dalam persahabatan.



"Kami ingin sajikan film yang mahasiswa banget, karena biasanya mahasiswa cuma jadi embel-embel saja di film," ujar Johansyah Jumberan, produser eksekutif sekaligus penulis skenario Catatan Akhir Kuliah, saat konferensi pers seusai pemutaran film itu.



Film ini dibintangi Muhadkly Acho, Ajun Perwira, Abdur Arsyad, Anjani Dina, Eliza Mulachela, dan Andovi da Lopez. Selain itu, film ini dimeriahkan dengan penampilan khusus dari Budi Doremi, Mario Teguh, dan Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor.



Film ini dibuat selama 13 hari, dan 70 persen lokasinya bertempat di kampus IPB. Bahkan film tersebut sengaja dibuat pada November 2014 agar bisa mendapatkan momen wisuda mahasiswa IPB. Film berdurasi 107 menit ini akan diputar serentak di semua bioskop di Indonesia pada 30 Juli 2015.



Selama proses penggarapannya, Jay Sukmo mengaku tidak mendapatkan kesulitan. "Kesulitannya hanya saat mengadaptasi cerita dari novel menjadi naskah film. Ceritanya banyak mengalami perubahan tapi enggak menghilangkan inti cerita," tuturnya.



Uniknya, plot dalam film ini disusun selayaknya format penyusunan skripsi, mulai pendahuluan sampai daftar pustaka. Tujuannya, menunjukkan bahwa cinta bisa didapat dengan perencanaan yang sistematis dan memakai teori yang tepat. "Film ini benar-benar menggambarkan kehidupan kita yang pernah merasakan kuliah," kata Jay.



