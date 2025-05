Film Detektif Conan Capai Rekor Box Office

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi Detective Conan: The Darkest Nightmare mencetak rekor box office di Jepang untuk serial film dengan meraup hasil 5,06 miliar yen atau sekitar Rp 619,52 miliar dalam 23 hari setelah penayangan perdana.



Film itu tayang perdana di 359 bioskop se-Jepang pada 16 April 2016. Film animasi ke-20 yang diadaptasi dari serial manga Detective Conan tersebut telah menarik 3,98 juta penonton pada 8 Mei 2016.



Film terbaru itu meraup 1,2 miliar yen pada pekan pertama penayangannya. Film tersebut berhasil menarik perhatian penonton selama liburan Golden Week pada akhir April dan awal Mei 2016.



Tahun ini merupakan perayaan 20 tahun serial televisi dan film animasi Detective Conan. Animasi Detective Conan menembus angka 4 miliar yen untuk pertama kalinya pada 2014. Detective Conan: Sunflowers of Inferno itu menjadi film Conan dengan pendapatan kotor terbesar, 4,48 miliar yen. Namun The Darkest Nightmare diperkirakan akan bisa melampaui rekor tersebut secara mudah.



Menurut distributor Toho.Co, serial Detective Conan populer di kalangan pria dan perempuan usia 20-an, juga murid sekolah menengah pertama dan atas. Serial itu tampaknya bertahan berkat dukungan penggemar lama.



Seperti dikutip Asahi Shimbun dari Anime Anime Japan, sebuah survei pada hari pertama penayangan menunjukkan bahwa kepuasan penonton film terbaru mencapai 95,9 persen. The Darkest Nightmare juga menjadi perbincangan hangat di antara penggemar karena kisah yang diangkat mengenai pertempuran Conan dan rival utamanya, Organisasi Hitam.



ANTARA