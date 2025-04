TEMPO.CO, Los Angeles - Film tentang Perang Dunia II, Dunkirk menduduki posisi puncak box office Amerika Utara di akhir pekan pertama. Hal tersebut didapat setelah mendapat respons positif dari kritikus dan menunjukkan kemampuan akting perdana bintang pop Harry Styles, kata pengamat industri perfilman pada Minggu, 23 Juli 2017.



Seperti dikutip dari AFP, film yang disutradarai oleh Christopher Nolan itu – yang meraup sekitar 50,5 juta dolar AS (sekitar Rp672,3 miliar) di Amerika Serikat (AS) dan Kanada, menurut pengamat industri perfilman Exhibitor Relations – dipuji oleh banyak kritikus sebagai sebuah mahakarya.



Dibintangi oleh personel One Direction Harry Styles, Dunkirk mengisahkan kembali evakuasi ratusan ribu tentara Sekutu pada 1940 dari sebuah pantai di Prancis utara yang sedang berada di bawah bombardir Jerman.



Di posisi kedua, bertengger film komedi vulgar Girls Trip yang dibintangi Queen Latifah dan istri Will Smith, Jada Pinkett Smith. Film yang dirilis perdana di posisi kedua dengan penjualan tiket mencapai 30,4 juta dolar AS (sekitar Rp 404,7 miliar).



Setelah Dunkirk dan Girls Trip, di peringkat ketiga sampai 10 secara berturut-turut ditempati oleh Spider-Man: Homecoming, War For the Planet of the Apes, Valerian and the City of a Thousand Planets, dan Despicable Me 3. Kemudian diikuti Baby Driver, The Big Sick, Wonder Woman dan Wish Upon.



ANTARA