TEMPO.CO, Jakarta -Ed Sheeran kembali memuaskan penggemarnya dengan rilis terbaru. Kali ini, penyanyi kelahiran Inggris itu tak merilis album melainkan sebuah film dokumenter berjudul Jumpers for Goalpost. Film ini menceritakan perjalanan karir pria 24 tahun itu hingga akhirnya bisa menggelar konser di stadion legendaris Inggris, Wembley Stadium.



Film Jumpers for Goalpost akan tayang di Indonesia pada akhir pekan ini. Film tersebut hanya akan ditayangkan di bioskop-bioskop selama tiga hari pada 23-25 Oktober 2015.



Dalam film tersebut, penggemar Ed bisa mengenal dirinya lebih dekat melalui potongan-potongan sesi wawancara personal dengan Ed. Dia banyak bercerita soal ambisinya yang ternyata selalu tercapai selama lima tahun terakhir. “Konser di Stadion Wembley adalah harapan saya saat ulang tahun kemarin, ternyata bisa tercapai tak sampai setahun kemudian,” kata Ed dalam salah satu sesi wawancara di filmnya.



Selain itu, film menampilkan persiapan Ed jelang konser tunggal di Wembley pada 10-12 Juli 2015 lalu. Stadion tersebut berkapasitas 87 ribu orang dan biasanya digunakan untuk pertandingan sepak bola akbar di Inggris seperti final Piala FA. Selama tiga hari konser Ed Sheeran, stadion tersebut selalu penuh dengan total penonton 240 ribu orang.



Penampilan Ed membawakan lagu-lagu dari dua albumnya juga muncul di film. Penggemar bisa melihat Ed tampil hanya ditemani gitar cokelatnya membawakan lagu hits seperti The A Team, Sing, dan tentunya Thinking Out Loud. Ed adalah pemusik pertama yang tampil sepenuhnya tunggal di Stadion Wembley tanpa ditemani band pengiring.



Meski baru merilis dua album, nama Ed Sheeran telah melambung di kancah musik internasional. Album pertamanya ‘+’ yang rilis pada 2012 langsung diganjar dua penghargaan Brit Awards untuk kategori Penyanyi Pria Solo Terbaik dan Penyanyi Pendatang Baru Terbaik. Ed juga masuk nominasi Grammy Award pada 2014.



MOYANG KASIH DEWIMERDEKA