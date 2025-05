TEMPO.CO, Jakarta - Baru sepekan ditayangkan, film terbaru Vin Diesel dan almarhum Paul Walker, Fast and Furious 7 memecahkan rekor. Fast and Furious 7 menjadi film dengan pemasukan terbesar sepanjang tahun ini dalam daftar box office di Amerika Serikat.



Seperti dilansir Telegraph, di minggu pertama, film itu meraup US$ 143,6 juta sekaligus mengalahkan Fast and Furious 6, yang hanya bisa meraup US $97,4 juta pada 2013.



Film Furious 7 juga menjadi film kesembilan dengan pemasukan terbesar sepanjang sejarah dan hanya kalah oleh Spider Man 3, yang meraih pemasukan US$ 151,1 juta. Namun film ini mengalahkan Captain Amerika: The Winter Soldier, yang meraup US$ 95 juta tahun lalu.



Paul Dergarabedian, analis film dari Rentrak, memprediksi Fast and Furious 7 akan terus menghasilkan uang hingga diluncurkannya Avengers: Age of Ultron pada 1 Mei nanti. " Bahkan film itu bisa saja berjaya setelah itu,” kata Paul Dergarabedian.



Pesaing Furious 7 dalam daftar film box office adalah film animasi Home, yang menampilkan Rihanna, Jim Parsons, dan Steve Martin sebagai pengisi suara. Film ini meraup US$ 27,4 juta.



Sedangkan film komedi Get Hard yang dibintangi Will Ferrell dan Kevin Hart hanya mampu meraih US$ 12,9 juta dan berada di urutan ketiga.



