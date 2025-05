Film Fast and Furious 8 Dirilis April 2017

TEMPO.CO, Hollywod - Penggemar film Fast and Furious, yang penuh dengan adegan balapan mobil, siap diluncurkan. Film terbaru dari serial tersebut diberi judul The Fate of the Furious. Sama seperti seri sebelumnya, film ini juga diwarnai oleh banyak adegan perkelahian.



Film kedelapan Fast and Furious itu menjanjikan banyak mobil dengan kecepatan tinggi, aksi balap mobil, dan ledakan. Menariknya, tokoh utama Dominic Toretto, yang diperankan oleh Vin Diesel, berubah menjadi jahat.



Film ini juga dibintangi oleh Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham, dan pemenang Oscar, Charlize Theron. The Fate of the Furious dijadwalkan rilis pada April 2017, demikian dilansir Reuters.



ANTARA