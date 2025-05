TEMPO.CO, Jakarta - Para analis dari Morgan Stanley memperkirakan 2015 merupakan tahun pencetak rekor dalam tangga box office Amerika Serikat.



“Firma tersebut memprediksi film berbujet besar, seperti Jurassic World dan Avengers: Age of Ultron, juga film yang bakal tayang seperti film James Bond Spectre dan Star Wars: The Force Awakens akan mendongkrak pendapatan domestik hingga mencapai US$ 11 miliar pada 2015,” seperti dikutip The Guardian, Jumat, 16 Oktober 2015.



Variety menulis angka itu naik 2 persen dari angka 2013 ketika The Hunger Games: Catching Fire dan Iron Man 3 tayang.



Firma tersebut juga menyebutkan pendapatan akan menurun pada 2016. Meski pada tahun tersebut, sejumlah film berbujet besar dan ditunggu penggemarnya akan tayang, antara lain, Captain America: Civil War dan Batman vs Superman: Dawn of Justice.



Tahun ini menjadi tahun yang menentukan bagi dua studio, yakni Disney yang kini memiliki Marvel dan Universal. Pendapatan Universal tahun ini terbilang baik lewat Pitch Perfect 2 (US$ 183 juta sampai hari ini), Minions (US$ 334 juta), dan Straight Outta Cmpton (US$ 160 juta).



Tiga film tersebut berada di puncak box office Amerika pada minggu pembukaannya. Jurassic World juga mencetak rekor US$ 500 juta pada akhir pekan pembukaannya, sebanyak US$ 204,6 juta berasal dari dalam negeri.



Disney juga mendapatkan keuntungan besar dari sekuel Avengers hingga US$ 459 juta dan animasi Pixar, Inside Out (US$ 354 juta). Morgan Stanley memprediksi Star Wars: The Force Awakens akan mendapat US$ 1 miliar setelah dirilis dunia pada Desember. Disney telah membeli hak-hak jagat Star Wars pada 2012 senilai US$ 4,05 miliar.



VARIETY | THE GUARDIAN