Film Humor Baper, Suguhan Pemenang Stand Up Comedy

TEMPO.CO, Jakarta - Film yang dimainkan para stand up comedy selalu laris manis. Meski mereka wajah baru, tapi akting mereka tak kalah dengan aktor lainnya. Setelah film Raditya Dika dan Comic 8, kini film bertajuk Humor Baper yang dimainkan para stand up comedi muncul lagi.



Pemainnya menampilkan stand up comedian juara 1 Cemen dan Ephy sekuriti, dengan aktor lawakan Opie kumis, Joe Project P, Otis Pamutih dan Damita Argoebie. "Kita bikin film yang menggabungin semua komedi, slepstik, sitkom dan satirnya ada," kata sutradara Ali Pare Kamis, 1 September 2016.



Sang produser, KK Dheeraj yakin film produksi terbarunya itu bisa menyamai kesuksesan film stand up comedy lain yang sukses merekrut penonton remaja. "Ini total untuk menghibur, dan bikin tertawa," katanya.



Kisah film ini diawali dengan kisah cinta Laila (Damitha Argoebie) selalu berujung manis pada pernikahan yang indah. Rojali (Ceodumen) adalah pemuda keturunan Betawi yang memiliki banyak warisan, anak dari Juragan Kambing (Otis Pamutih) Karena jatuh cinta pada pandang pertama, Rojali rela memberikan segalanya agar Laila bersedia menikah dengannya.



Ketika pernikahan itu benar-benar terjadi, keluarga Cemen pun ikut bahagia. Namun, apa yang terjadi saat malam pertama melunturkan kebahagiaan mereka. Laila ternyata bersengkongkol dengan teman-temannya untuk membawa lari harta kekayaan keluarga Rojali.



Cemen mengaku sangat senang bisa main film, dia tak menyangka bisa menjadi pemenang dan terlibat di film dengan menjadi pemain utama. "Saya puas dengan hasilnya, dari trailernya saja sudah bikin saya tertawa, ini hasil kerja keras saya" kata Cemen yang filmnya akan tayang pada 6 Oktober 2016.

ALIA