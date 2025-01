Film Indonesia Diputar di Busan International Film Festival 2017

TEMPO.CO, Jakarta -Film kedua dari Bosan Berisik Lab berjudul Mobil Bekas dan Kisah-Kisah Dalam Putaran atau The Carousel Never Stops Turning berhasil lolos seleksi dalam program A Window on Asian Cinema yang memperkenalkan film-film pilihan dari Most Talented Asian Filmmaker of The Year di Busan International Film Festival (BIFF) 2017.