Film Ini Semarakkan Halowen, Bertema Horor dan Klasik

TEMPO.CO, Jakarta -Ketika hendak membeli lilin baru di sebuah toko, tiba-tiba saja mata Alice Zander (Elizabeth Reaser) tertuju pada papan Ouija. Tanpa ragu, ia pun membelinya. Sesampainya di rumah, ia mengatur sedemikian rupa hingga papan itu bisa berfungsi dan membuat para kliennya percaya bahwa apa yang ditunjukkan oleh papan tersebut nyata.



“Roger, apa kau ada disini?” Alice memaggil mendiang suaminya, memandang papan Ouija yang ia mainkan sendirian. Tak ada jawaban. Namun, disisi lain, anak bungsu Alice, Doris Zander (Lulu Wilson) terlihat kerasukan. Ia menjawab semua pertanyaan Alice.



Melihat tingkah Doris yang aneh, Alice yakin Roger telah merasuki Doris. Namun, anak remaja Alice, Lina Zander (Annalise Basso) tidak mempercayainya begitu saja.

Akting aktris cilik, Lulu Wilson boleh dibilang sangat luar biasa. Ia boleh saja tak banyak bicara namun bagi saya tatapannya yang dalam dan dingin sepanjang film terlihat nyata. Ia berhasil menunjukkan ‘the evil eyes’ sepanjang film.



Meski demikian, meski terlihat nyata ia menjamin apa yang terlihat dalam film tersebut adalah akting. Tak ada hal aneh yang terjadi saat proses syuting, katanya.



“Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh terjadi didinding di tempat dimana aku sedang memainkan Ouija. Kupikir papan itu akan mengeja kata secara acak seperti ‘gobbledygook’ atau hanya gerakan semata. Ya mungkin itu pertanda sesuatu yang tidak aku mengerti,” katanya ketika ditanya apakah dirinya mengalami hal aneh di lokasi syuting.



Akting yang maksimal tak hanya ditampilkan oleh Lulu. Meski hanya terlihat di beberapa scene, duet Pastur Tom (Henry Thomas) dan Alice juga menampilkan chemistry yang mendalam. Cerita cinta yang tak biasa antara pastur dan seorang peramal janda ini seolah menjadi oase dalam Ouija: Origin of Evil.



Ouija: Origin of Evil berkisah tentang keluarga yang tinggal di Los Angeles pada 1965. Setelah suaminya meninggal, sang ibu menjadi seorang peramal palsu demi bisa menafkahi kedua putrinya, Lina dan Doris.



Kehidupan keluarga kecil ini menjadi tak biasa setelah sang ibu membeli papan Ouija sebagai properti barunya untuk bekerja.



Alice menganggap Doris memiliki ‘bakat’ untuk memanggil roh, termasuk roh suaminya. Bagaimana Doris membuatnya Alice yakin dan mengapa Lina tidak mempercayainya? Semua jawabannya ada di Ouija: Origin of Evil.



Meski bertemakan horror yang klasik, film ini menawarkan berbagai hal menarik. Hadir menjelang Halloween, Ouija: Origin of Evil pas untuk Anda yang tertarik dengan cerita horor klasik.



Pemain: Elizabeth Reaser, Annalise Basso, Lulu Wilson, Henry Thomas, Parker Mack, Doug Jones

Sutradara: Mike Flanagan

Penulis Skenario: Mike Flanagan, Jeff Howard

Durasi: 99 menit



DINI TEJA