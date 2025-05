Film Karya Sutradara Indonesia Masuk Radar Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi bakat muda yang membanggakan Indonesia. Livi Zheng, sutradara asal Blitar, Jawa Timur, ini mampu bersaing dengan film-film Hollywood kenamaan lainnya. (Baca: Killers dan The Raid 2 ke Sundance Film Festival)



Brush with Danger, film laga yang disutradarai Livi, tercatat sebagai salah satu film yang memenuhi syarat untuk masuk dalam nominasi oscar. Untuk benar-benar masuk nominasi Oscar, film ini masih harus bersaing dengan ratusan film lain.

Dilansir dari Antara, Senin, 22 Desember 2014, kemungkinan besar Livi menjadi perempuan pertama Asia yang menyutradarai film laga Hollywood. (Baca: Sam Brodie Main Film Bareng Nicole Kidman)



Selain sebagai sutradara, Livi juga ikut berperan dalam film tersebut. Brush with Danger mengisahkan petualangan kakak beradik yang pindah ke Amerika Serikat secara ilegal. Kakak diperankan oleh Livi sendiri, sedangkan sang adik dimainkan oleh Ken Zheng--adik kandung Livi yang juga seorang atlet wushu di Jakarta.



Kakak beradik ini melarikan diri dari negaranya untuk menghindari perang. Namun tak mudah keduanya hidup di Negeri Abang Sam tersebut. Mereka hidup dengan menjual lukisan sang kakak yang kebetulan jago melukis. Sedangkan si adik mengamen di jalan dengan cara menunjukkan aksi laganya. (Baca: Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2013 Digelar)



Di tengah perjalanan hidup, keduanya terjebak masalah dengan pebisnis gelap yang kerap memalsukan karya pelukis dunia.



Film Brush with Danger sudah tayang di kota-kota besar di Amerika. Di antaranya New York, Los Angeles, Seattle, Cleveland, Washington DC, San Francisco, San Jose, Austin, dan Dallas. (Baca: Riri Riza Senang Film Atambua Menang di AFI 2013)



