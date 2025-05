Film Kaskus Meriahkan Era Bisnis Startup di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia perfilman Tanah Air kembali disemarakkan oleh hadirnya film biopik berjudul Sundul Gan: The Story of Kaskus. Film yang akan hadir 2 Juni mendatang ini dirasa pas karena hadir ditengah perkembangan bisnis start up di Indonesia.



"Kalau kita lihat bisnis start up banyak banget. Mudah-mudahan film ini nantinya bisa menginspirasi," kata salah satu pendiri Kaskus, Andrew Darwis, di Kantor Kaskus, Kamis, 28, April 2016.



Ditempat yang sama, Ken Dean Lawadinata yang juga pendiri Kaskus mengatakan bahwa film ini merupakan warisan bagi anak-anak generasi muda di Indonesia. Mereka yang ingin menekuni dunia start up bisa mengambil pelajaran dari film yang dibalut dengan gaya komedi ini.



Pria berbadan subur ini memandang dunia start up merupakan bisnis yang menjanjikan. "Kaskus awalnya hanya sebuah bisnis start up kecil namun dengan ketekunan dan kerja keras, kamindapat membangunnya jadi forum komunitas terbesar di Indonesia," ujar dia.



Selain menceritakan tentang persahabatan Andrew dan Ken, film ini juga menunjukkan proses pembuatan Kaskus. "Nanti ada jatuh bangunnya lalu lihat gimana cara mengatasi permasalahannya," lanjut lulusan Computer Science di City University Seattle, Amerika Serikat ini.



Dengan hadirnya Sundul Gan, Andre berharap dirinya dan tim bisa ikut berkontribusi dalam perkembangan film di Indonesia. "Mudah-mudahan ini juga menjadi sumbangsih untuk perfilman Indonesia karena kita tahu jarang banget ada film biopik di Indonesia," tambah pria kelahiran 1979 ini.



DINI TEJA