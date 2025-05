Film Mencari Hilal Ditayangkan di Festival Tokyo

TEMPO.CO, Jakarta - Film besutan sutradara Ismail Basbeth, Mencari Hilal, tidak mendapat apresiasi yang hangat dari penonton bioskop Indonesia. Produser pun berusaha untuk mendapatkan apresiasi yang lebih besar dengan mengikutkan film ini ke beberapa festival film internasional.

Mencari Hilal baru diterima Tokyo International Film Festival (TIFF) yang memasukkan film tersebut ke dalam program Asian Future. Dalam festival yang diadakan pada 22-31 Oktober 2015 itu, judul Mencari Hilal akan diganti menjadi The Crescent Moon dan akan diadu dengan sembilan film Asia lainnya.

Salah satu produser, Hanung Bramantyo menampik masuknya film ini ke festival karena kurang laku tetapi film ini memang layak untuk masuk festival. "Ini bukan berarti aji mumpung, karena kurang diminati akhirnya kami ikutkan ke festival. Bukan. Sejak awal, film ini memang lebih cocok untuk penonton festival," ujar Hanung saat konferensi pers di Multivision Tower, Kuningan, Jakarta, pada Selasa 29 September 2015.



Produser film lainnya, Raam Punjabi dari Multivision menilai film karya Ismail tersebut mengandung ajaran moral yang baik dalam menyambut perbedaan dalam beragama. Namun menurut Raam, film tersebut masih terlalu berat dikonsumsi masyarakat saat ini. “Kualitas film ini luar biasa, mungkin belum waktunya dicerna masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Film yang memakan biaya hingga Rp 3 miliar itu awalnya ditargetkan bisa menggaet 250 ribu penonton. Sayangnya target itu meleset. Film yang diputar di bioskop saat lebaran lalu ini hanya menarik 12 ribu penonton saja.

Hal senada juga disampaikan oleh Hanung yang sejak awal membaca naskahnya, Hanung mengatakan sudah punya keyakinan bahwa film ini tidak akan mendapat jumlah penonton melimpah karena cenderung berat untuk dikonsumsi masyarakat kelas bawah. Menurutnya film ini mempunyai cerita yang dalam dan disutradarai dengan baik oleh Ismail. “Dari awal, film ini memang diperuntukan bagi kalangan menengah ke atas yang sudah tidak mikirin urusan perut," ujar Hanung.



Ismail Basbeth mengatakan telah mengupayakan yang terbaik agar film ini diterima penonton film bioskop komersil Indonesia. Meskipun penontonnya sedikit, Ismail tetap bersyukur. Menurutnya, Mencari Hilal hanya belum mendapat penonton yang tepat.



"Kami tak bisa menyalahkan penonton Indonesia. Karena itu kami memutuskan mencari tahu seperti apa penonton yang tepat untuk film ini. Akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti film ini ke festival," ungkap sutradara yang lebih dulu dikenal lewat film surealis berjudul Another Trip To the Moon itu.



Karena Mencari Hilal belum mendapat penonton yang tepat, mereka pun beranggapan bahwa penonton yang tepat untuk film ini adalah penonton film festival. Karena itu, film bergenre drama religi yang dibintangi Oka Antara dan Deddy Sutomo ini akhirnya diikutsertakan ke festival internasional.



LUHUR TRI PAMBUDI