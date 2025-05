TEMPO.CO, Jakarta - Film kartun garapan rumah produksi Walt Disney, Moana, menduduki peringkat teratas dalam box office selama dua pekan berturut-turut.



Pada minggu kedua penayangan, Moana meraup pendapatan US$ 28,4 juta. Jumlah tersebut turun sekitar 50 persen dari pendapatan yang diperoleh pada minggu pertama penayangan.



Dilansir Time, film itu kini telah meraup pendapatan sebesar US$ 119,9 juta dari dalam negeri dan sebesar US$ 177,4 juta dari penayangan di seluruh dunia.



Peringkat kedua diduduki oleh film spin-off Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them, dengan pendapatan sebesar US$ 18,5 juta pada pekan ketiga penayangan. Angka tersebut turun sebesar 59 persen. Film ini sempat menduduki peringkat pertama dalam skala internasional, dengan meraih US$ 60,4 juta dari 67 pasar luar negeri.



Adapun untuk film Arrival mendapat peringkat ketiga dengan meraih penghasilan US$ 7,3 juta pada pekan keempat penayangan, dan film Allied berada di urutan keempat dengan meraih pendapatan sebesar US$ 7,1 juta pada pekan kedua penayangan.



Sedangkan peringkat kelima ditempati oleh film garapan rumah produksi Marvel, Doctor Strange, yang memperoleh US$ 6,5 juta pekan ini.



TIME | DESTRIANITA