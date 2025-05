TEMPO.CO, Jakarta - Film The Interview keluaran Sony Pictures tidak hanya membuat sensasi atas ceritanya. Film kontroversial ini juga membuat gebrakan dengan ditayangkan secara bersamaan di bioskop dan secara online. (Baca: Korut Ancam Serang Obama Soal Film Kim Jong-un)



Studio Sony Pictures bekerja sama dengan YouTube, XBOX, Googleplay, dan Seetheinterview.com untuk memasarkan film ini. "Kami berupaya film ini menjangkau penonton seluas mungkin," ujar bos Sony Pictures, Michael Lynton, seperti yang dilansir dari Daily Mail.



Gebrakan ini dipercaya akan manjadi tren perfilman Hollywood. Musababnya, tidak pernah ada film yang sedang ditayangkan di bioskop diluncurkan berbarengan dengan pasar online.



Google membocorkan, Lynton menghubungi pihaknya pada Rabu pekan lalu. Saat itu, Sony Pictures mengumumkan tidak akan menayangkan film tersebut. Sony Pictures juga mematok harga US$ 6 untuk sewa dan US$ 15 untuk pembelian permanen.



Film ini mendapat kecaman keras pemerintah Korea Utara karena menceritakan kematian pemimpin besar Kim Jong-un dengan bumbu komedi. Dalam plot cerita, Aaron Rappaport (Rogen) dan David Skylark (Franco) mempunyai misi membunuh Kim (Randall Park) dengan menyamar sebagai jurnalis.



ANDI RUSLI



