TEMPO.CO, Cannes - Film animasi yang menceritakan petualangan Musa, remaja tukang semir sepatu yang menjadi kurir bagi perjuangan arek-arek Suroboyo dalam peristiwa pertempuran dahsyat 10 November 1945 di Surabaya laku dijual di Murse du Film.



Murse du film adalah pasar film internasional dalam rangkaian Festival Film Cannes, yang tengah berlangsung di kota wisata Cannes, Prancis, pada 11-22 Mei 2016.



"Alhamdulillah film Battle of Surabaya sudah deal dan akan dipasarkan di berbagai negara, seperti di wilayah Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Amerika Latin," kata produser dan juga penulis M. Suyanto di London, Sabtu, 14 Mei 2016.



Menurut Ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta ini, film tersebut akan diputar di gedung bioskop di Malaysia dan negara lain. Film yang diproduksi STMIK Amikom dan MSV Pictures yang dirilis pada September 2014 ini juga akan diputar di bioskop di Timur Tengah dan Amerika Latin, yang dipasarkan Silver Worf internasional.



Film animasi Ajisaka dan The Art of Peace atau Zheng He, yang juga diproduksi STMIK Amikom dan MSV Pictures, yang masih dalam proses, juga dilirik distributor internasional.



Film Battle of Surabaya meraih beberapa penghargaan, di antaranya Most People's Choice Award IMTF (International Movie Trailer Festival) 2013 dan nomine Best Foreign Animation Award dalam acara 15th Annual Golden Trailer Award 2014, dibintangi Eileen Shannon, Dominic, Nuriko Okuyama, Jason Williams, Tanaka Hidetoshi, Alejandro, Esteban, Patrick, Marco, dan Vanhoebrouck Patrick Bernard.



Battle of Surabaya adalah film animasi dua dimensi bergenre drama, aksi, dan sejarah Indonesia produksi MSV Pictures, yang merupakan karya perdana sutradara muda Aryanto Yuniawan. Film ini menampilkan tokoh dan cerita fiktif, tapi berlatar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada saat perang Surabaya 1945.



Cerita dibuka dengan visualisasi dahsyat dari pengeboman Kota Hiroshima oleh sekutu, yang menandakan menyerahnya Jepang. "Indonesia merdeka, itu yang kudengar di RRI, Jepang menyerah!" kata Musa.



Tapi langit Surabaya kembali merah dengan peristiwa Insiden Bendera dan kedatangan sekutu yang ditumpangi Belanda. Belum lagi gangguan oleh beberapa kelompok pemuda Kipas Hitam, yang dilawan Pemuda Republiken.



