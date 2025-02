Rekomendasi Film Nomine Oscar

SEPULUH judul film masuk nomine best picture atau film terbaik Piala Oscar alias Academy Awards ke-97. Keputusan tersebut diumumkan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences, penyelenggara Piala Oscar, pada Kamis, 23 Januari 2025.

Kesepuluh film tersebut adalah Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance, dan Wicked. Tentu bukan perkara mudah menentukan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang mengingat kualitas film-film tersebut memang layak diacungi jempol.

Sebagian besar film yang diunggulkan tersebut sudah tayang di bioskop pada tahun lalu. Beruntung, sebagian masih tayang di platform streaming film saat ini. Emilia Perez bisa Anda nikmati di layanan streaming Netflix. Lalu Dune: Part Two bisa ditonton di Max. Ada pula The Substance dan Wicked yang tayang di Prime Video.

Keempat film tersebut bisa menjadi pilihan Anda mengisi libur akhir pekan ini. Seperti Emilia Perez, film Prancis yang mengguncang dunia perfilman pada tahun lalu. Film ini memadukan drama musikal dengan dunia mafia narkotik Meksiko. Emilia Perez sukses masuk dalam 13 kategori Piala Oscar, terbanyak untuk ajang tahun ini.

Emilia Perez bercerita tentang kehidupan Rita (Zoe Saldana), pengacara yang bekerja di firma hukum besar di Meksiko. Firma tersebut lebih sering terlibat dalam memutihkan kejahatan kriminal daripada menegakkan keadilan.

Rita merasa terjebak dan tidak dihargai. Tapi situasi hidupnya berubah ketika ia menerima tawaran tak terduga dari bos kartel narkoba yang dikenal dengan nama Manitas (Karla Sofía Gascón).

Manitas, yang nama aslinya Juan Del Monte, ingin keluar dari dunia kejahatan dan menghilang dari pandangan publik. Namun ia memiliki rencana yang lebih besar dari sekadar pensiun sebagai penjahat.

Manitas ingin melakukan operasi kelamin dan hidup sebagai perempuan sejati, sesuatu yang telah diinginkannya selama bertahun-tahun. Ia membutuhkan bantuan Rita untuk memalsukan kematiannya dan menghilangkan jejak masa lalunya.

Film ini mengeksplorasi perjalanan emosional dan fisik Manitas yang kemudian mengubah identitasnya menjadi Emilia Perez. Jessi (Selena Gomez), istri Manitas yang tidak mengetahui rencana tersebut, harus menghadapi kenyataan yang sulit ketika kebenaran terungkap.

Sebelum sampai di nomine Oscar, film besutan sutradara Jacques Audiard itu sukses di Cannes Film Festival 2024 dengan meraih dua penghargaan, yakni kategori best actress ensemble dan jury prize. Film yang sudah tayang di Netflix sejak 13 November 2024 ini juga mendapat pengakuan dalam berbagai festival film lain, seperti Toronto International Film Festival dan San Sebastián International Film Festival.

Sementara itu, Dune: Part Two tayang perdana di bioskop Indonesia pada 28 Februari 2024. Sesuai dengan judulnya, film ini merupakan sekuel dari film pertama Dune yang tayang pada 2021. Film ini diadaptasi dari novel terkenal Frank Herbert pada 1965 dan disutradarai Denis Villeneuve.

Dune: Part Two menceritakan perjalanan Paul Atreides (Timothee Chalamet) saat ia bersekutu dengan Chani (Zendaya) dan Fremen sambil membalas dendam kepada para konspirator yang menghancurkan keluarganya.

Dune: Part Two menceritakan kisah kebangkitan Paul di kalangan Fremen dan pemberontakannya melawan Kaisar Padishah Shaddam IV. Perjalanan Paul untuk menjadi "Kwisatz Haderach" dalam dongeng akan menguji karakternya dan membahayakan hidupnya.

Memilih antara cinta sejati dan nasib alam semesta, dia berusaha mencegah masa depan mengerikan yang hanya bisa dilihat olehnya. Dia terlibat kisah asmara dengan Chani, yang menjadi prajurit Fedaykin dan membantu Harkonnen menyerang para pemanen rempah-rempah.

Adapun The Substance menawarkan kengerian yang mencengangkan. Film produksi Working Title Films dan disutradarai oleh Coralie Fargeat ini bercerita tentang seorang selebritas perempuan bernama Elisabeth Sparkle (Demi Moore) yang terombang-ambing rasa gelisah memikirkan karier keartisannya. Memasuki usia 50 tahun, Elisabeth mulai ditinggalkan.

Benar saja, ia dipecat dari posisi pemandu acara aerobik populer di sebuah stasiun televisi. Sang produser menganggap Elisabeth sudah tidak menarik. Layaknya barang, ia dianggap sudah usang dan saatnya menggantinya dengan artis baru.

Nahas, Elisabeth mengalami kecelakaan mobil dan harus menjalani perawatan ringan di rumah sakit. Dari perawat rumah sakit, ia mendapatkan iklan aneh dari perusahaan kesehatan yang mencurigakan. Mereka mengklaim telah mengembangkan sebuah serum ajaib yang bisa meregenerasi tubuh tua menjadi muda lagi. Tanpa pikir panjang, Elisabeth pun menyetujui penawaran tersebut.

Rupanya serum tersebut membuat tubuh seseorang bisa mengeluarkan kloning yang lebih muda dari dalam punggung. Namun kloning yang lebih muda dan cantik itu punya kepribadian sendiri. Masalah makin runyam ketika si kloning yang diperankan Margaret Qualley ingin hidup sendiri menyingkirkan Elisabeth. Film berdurasi 141 menit ini juga sudah memenangi beberapa penghargaan, salah satunya kategori skenario terbaik dalam Festival Film Cannes ke-77.

Terakhir, ada Wicked yang bisa Anda nikmati di layanan streaming Prime Video. Wicked diangkat berdasarkan drama panggung musikal yang diadaptasi dari novel karya Gregory Maguire.

Film karya sutradara Jon M. Chu itu menyoroti kisah yang belum terungkap dari karakter-karakter Oz yang paling terkenal, yaitu Wicked Witch of the West dan sahabatnya yang tidak terduga, Glinda the Good Witch.

Wicked merupakan prekuel dari The Wizard of Oz, yang menceritakan kisah nyata Penyihir Jahat dari Barat, Elphaba (Cynthia Erivo), dan masa sekolahnya saat pertama kali berteman dengan perempuan yang populer, Glinda (Ariana Grande).

Elphaba, perempuan muda yang disalahpahami karena kulitnya yang hijau, belum menemukan kekuatan sejatinya. Sedangkan Glinda, perempuan muda populer yang memiliki hak istimewa, belum menemukan hatinya yang sebenarnya. Keduanya bertemu sebagai mahasiswa di Universitas Shiz di Negeri Oz yang penuh fantasi serta menjalin persahabatan yang tak biasa dan mendalam.

Namun persahabatan Elphaba dan Glinda ada di persimpangan jalan. Kedua wanita itu ternyata jatuh cinta kepada laki-laki yang sama, Fiyero, yang hobi pesta. Hal itu kemudian membuat kehidupan mereka mengambil jalan yang sangat berbeda. Namun petualangan mereka di Oz akhirnya membuat mereka memenuhi takdir, sebagai Glinda si baik dan Penyihir Barat yang jahat.

Ariana Grande senang bukan main saat tahu namanya masuk nomine aktris pendukung terbaik. Ini merupakan pertama kalinya perempuan yang kerap menampilkan gaya rambut ponytail itu masuk nomine Oscar.

Rasa bangganya makin menjadi ketika lawan mainnya, Cynthia Erivo, juga masuk dalam nomine aktris terbaik. Lewat akun media sosialnya, Ariana mengucapkan rasa terima kasihnya kepada penyelenggara Academy Awards. Menurut dia, masuk nomine ajang perfilman paling bergengsi di dunia itu menjadi semacam pengakuan kualitas dirinya di dunia film.