Film Rogue One Masih Kuasai Box Office Mingguan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Disney-Lucasfilm "Rogue One: A Star Wars Story" mengungguli "Hidden Figures" dalam persaingan menuju puncak tangga film mingguan box office Amerika Utara dengan estimasi hasil 22 juta dolar AS di 4.175 tempat.



"Rogue One" telah berada di puncak box office empat pekan berturut-turut, meningkatkan pendapatan totalnya di Amerika Utara menjadi 477,3 juta dolar AS. Film "Star Wars" kedelapan itu sekarang menjadi film kedelapan dengan pendapatan kotor terbesar sepanjang masa.



"Rogue One" juga diluncurkan di Cina dan menghasilkan 31 juta dolar AS pada akhir pekan pertamanya, menambah total pendapatan internasional film menjadi 437 juta dolar AS. Hasil penayangan film itu di seluruh dunia mencapai 914,4 juta dolar AS dalam waktu kurang dari sebulan.



Sementara "Hidden Figures", drama komedi tentang perempuan Afrika-Amerika perintis pada awal program antariksa Amerika, selama akhir pekan menghasilkan 21,8 juta dolar AS di 2.471 tempat, hanya terpaut 200.000 dolar AS dari "Rogue One" menurut data estimasi pendapatan film pada Ahad 8 Januari, seperti dikutip kantor berita Reuters.



Film Illumination-Universal yang berjudul "Sing" menyusul di peringkat ketiga dengan hasil 19,6 juta dolar AS di 3.955 tempat. "Underworld: Blood Wars" dari Sony pada penayangan perdananya menempati peringkat empat dengan hasil 13,1 juta dolar AS di 3.070 lokasi, dan film Lionsgate "La La Land" di peringkat kelima dengan perolehan 10 juta dolar AS di 1.515 bioskop. *



ANTARA