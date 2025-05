Film Romantis Ini Akan Semarakkan Hari Valentine 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Jika banyak orang menerka apa yang disajikan dalam film The Choice, pasti jawabannya akan bervariasi. Namun, saat nama Nicholas Sparks turut disebutkan, setidaknya 90 persen pecinta film romantis tahu bagaimana alur film ini meski belum membaca novelnya.



The Choice merupakan film adaptasi dari novel karya Nicholas Sparks dengan judul sama. Film ini bercerita tentang seorang lelaki desa bernama Travis Shaw (Benjamin Walker) dengan tetangga barunya, Gabriella 'Gabby' Holland (Teresa Palmer), yang saling membenci kemudian saling mencintai.



Sama seperti kisah cinta Katie dan Alex (Safe Haven), Savannah dan John (Dear John), serta Noah dan Allie (The Notebook), kisah cinta Travis dan Gabby pun diuji oleh konflik. Mereka dihadapkan dengan pilihan yang sulit untuk diputuskan.



Tak hanya plot ceritanya, jika dilihat dari setting-nya pun, sepertinya Sparks memang susah move on. Sama seperti tiga film sebelumnya, setting lokasi film ini pun berada di pesisir Carolina Utara dan Selatan dengan latar laut atau danau. Kali ini, The Choice berlatar di pesisir Negara Bagian Carolina Utara, tepatnya di Wilmington.



Bergenre romantis, The Choice hadir menyambut Hari Valentine. Meski alur cerita tak memiliki perbedaan yang signifikan dengan film-film sebelumnya, film adaptasi kesebelas Nicholas Sparks ini masih bisa membuat penonton bercucuran air mata.



Pemain: Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario, Tom Welling, Tom Wilkinson

Sutradara: Ross Katz

Produser: Theresa Park, Peter Safran, Nicholas Sparks

Genre: Drama, Romantis

Durasi: 111 menit

Rilis: 5 Februari 2016



DINI TEJA