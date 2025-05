TEMPO.CO, Jakarta - Pemutaran film Rudy Habibie besutan sutradara Hanung Bramantyo sukses membuat Presiden Republik Indonesia ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie, mengenang masa muda. "Saya merasa dibawa ke 60 tahun yang lalu, ya," ucap Habibie sembari tersenyum saat dijumpai seusai pemutaran film Rudy Habibie di XXI Epicentrum Kuningan, Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2016.



Habibie mengatakan film tersebut mengingatkannya pada momen saat ia pernah bersumpah mengabdi kepada negara. "Saya pernah sumpahkan jatuh, berdiri, besar, ibu pertiwi jadi pegangan dalam perjalanan janji sekadar sakti karena tumpah darahku makmur dan suci," ucapnya.



Ia mengaku sumpah, prinsip, dan semangatnya sejak dulu tak berubah. Habibie tetap mengaku konsisten terhadap sumpah tetap mengabdi kepada Indonesia hingga kapan pun. Hingga usianya mencapai 80 tahun, menurut dia, segala nilai yang ditanamkan kedua orang tua kepadanya masih ia pegang teguh. Terutama sang ayah, yang menekankan prinsip menjadi mata air yang bening dan bermanfaat.



Habibie pun memuji akting Reza Rahadian, yang memerankan dia saat menjalani kehidupan di masa muda, jauh dari Tanah Air. "Reza also beautiful, ya?" katanya saat bertemu dengan Reza di tempat yang sama. Selain peran aktor yang mumpuni, menurut Habibie, film ini mampu menyampaikan pesan yang ia miliki. "Belum tentu orang mempunyai cerita tapi diterjemahkan dengan teknologi yang paling canggih sehingga semuanya itu sampai pesan-pesannya. Itu penuh nilai-nilai dan merupakan kerja sama yang hebat," tutur Habibie.



Film Rudy Habibie kali ini masih dibintangi aktor Reza Rahadian, dengan mengambil cerita jauh sebelum Habibie bersama Ainun dan kembali ke Indonesia. Sosok Habibie di film ini jadi jauh lebih muda dan penuh semangat. Diceritakan pula, ia sempat menjalin asmara dengan gadis Jerman asal Polandia bernama Ilona (diperankan Chelsea Islan). Namun hubungan keduanya kandas karena perbedaan kultur.



Film ini pun turut dibintangi Indah Permata Sari, Ernest Prakasa, Boris Bokir, Pandji Pragiwaksono, Millane Fernandez, Dian Nitami, dan Donny Damara. Melly Goeslaw, Anto Hoed, Tya Subiyakto, Cakra Khan, dan CJR pun turut terlibat dalam pembuatan dan pengisi lagu dengan penata suara. Turut terlibat pula penata suara Khikmawan Santosa dan Satrio Budiono serta pelibatan sound designer andalan film-film Hollywood, Amerika Serikat, Chris David (Face Off, Alien 3, American Pie, The Expendables, Donnie Darko). Film Rudy Habibie akan mulai ditayangkan pada 30 Juni 2016.



AISHA SHAIDRA