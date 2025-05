TEMPO.CO, Jakarta - Dalam temu media di sela syuting sekuel "Filosofi Kopi The Movie", "Filosofi Kopi: Ben & Jody", sang sutradara Angga Dwimas Sasongko mengisyaratkan bahwa akan ada lanjutan dari film sekuel tersebut. "Apapun yang terjadi pada filosofi kopi yang kedua, bakal ada filosofi ketiga kok," ujar dia, Kamis, 5 Januari 2017).



Saat ditemui ANTARA News di kesempatan yang sama, salah satu produser "Filosofi Kopi" mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. "Tapi memang banyak rencana untuk ke situ, sangat terbuka," kata Handoko Hendroyono, produser Filosofi Kopi pertama dan kedua, kepada ANTARA News.



"Kita tahu Star Wars sampai berapa, Fast Furious sampai ke berapa, lha masa kita sendiri tidak punya sesuatu yang memang punya value, punya konten dan kita punya kekuatan basis untuk kita angkat terus. Ada banyak brain storming, terbuka sekali, tapi belum fixed," kata dia.



Demam film sekuel nampaknya tengah melanda perfilman Tanah Air. Setelah Mira Lesmana dan kawan-kawan sukses dengan "Ada Apa Dengan Cinta 2" tahun lalu, selain Filosofi Kopi, akan ada sekuel dari "Eiffel I'm in Love" tahun ini.



Hal tersebut terungkap dari postingan Instagram pemeran utama perempuan film yang dirilis pada 2003 itu, aktris Shandy Aulia. Dalam akun resmi Instagramnya tersebut dia mengunggah foto naskah film bertuliskan "Eiffel I'm in Love 2".



"Reading my new script. Eiffel I'm in Love 2. coming soon 2017. Back to work! My first movie of 2017," tulis dia di kolom keterangan foto. *



ANTARA