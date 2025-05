Film Senyap Kembali Masuk Jajaran Film Terbaik di Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - The Look of Silence atau Senyap, sebuah film dokumenter yang berkisah tentang keluarga korban pembantaian pada tragedi 1965, kembali masuk nominasi menjadi salah satu film terbaik di Inggris. Berdasarkan rilis voting dalam situs Bfi.org.uk, film yang disutradarai Joshua Oppenheimer ini menduduki peringkat 19 dari 20 film yang dinilai. Film ini sejajar dengan film Horse Money karya sutradara Portugal, Pedro Costa.



The Look of Silence juga sebelumnya tercatat sebagai film terbaik yang dirilis melalui situs yang sama pada 2014. Saat itu, film ini menduduki peringkat 18 bersama dua film lain, seperti film Amerika, Citizenfour; dan film animasi Jepang, The Wind Rises.



Pada 2015, film terbaik diberikan kepada The Assassin (2015). Film yang disutradarai Hou Hsiao Hsien ini berkisah tentang Nie Yin-Niang yang dikirim untuk membunuh pejabat pemerintah yang korup pada masa Dinasti Tang. Akan tetapi, ketika dia menunjukkan belas kasih kepada seorang korbannya, dia dikirim ke Weibo, Cina Utara, yang sedang diperintah Gubernur militer Tian Jian—yang telah menjadi tunangannya.



Film Inggris yang masuk dalam daftar nomine salah satunya adalah adalah 45 Years pada urutan tujuh. Film yang disutradarai Andrew Haigh ini sebelumnya juga telah memenangi Berlin Film Festival di Jerman.



Dua puluh film ini dipublikasikan melalui majalah film internasional Sight&Sound. Berikut ini daftar lengkap 20 film pilihan di Inggris 2015:



1. The Assassin (director: Hou Hsiao-Hsien)

2. Carol (Todd Haynes)

3. Mad Max: Fury Road (George Miller)

4. Arabian Nights (Miguel Gomes)

5. Cemetery of Splendour (Apichatpong Weerasethakul)

6. No Home Movie (Chantal Akerman)

7. 45 Years (Andrew Haigh)

8. Son of Saul (Laszlo Nemes)

9. Amy (Asif Kapadia)

10. Inherent Vice (Paul Thomas Anderson)

11. Anomalisa (Duke Johnson & Charlie Kaufman)

12. It Follows (David Robert Mitchell)

13. Phoenix (Christian Petzold)

14. Girlhood (Celine Sciamma)

15. Hard to Be a God (Aleksei German)

16. Inside Out (Pete Docter)

17. Tangerine (Sean Baker)

18. Taxi Tehran (Jafar Panahi)

19. The Look of Silence (Joshua Oppenheimer)

20. Horse Money (Pedro Costa)



BFI.ORG.UK | SIGHT&SOUND | ARKHELAUS W.