Film Sinners Menduduki Peringkat Tertinggi Box Office

TEMPO.CO, Jakarta - Sinners kembali menduduki peringkat tertinggi, dalam perjalanannya memuncaki box office selama dua minggu berturut-turut. Film thriller vampir yang disutradarai Ryan Coogler dan Michael B. Jordan ini unggul dari The Accountant 2, Until Down, serta perilisan ulang Star Wars: Episode III Revenge of the Sith, pada Jumat, 25 April 2025.