Film SpongeBob Terlaris Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Film The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water menjadi film box office pekan ini dengan pendapatan mencapai lebih dari US$ 35 juta (sekitar Rp 420 miliar) pada pemutaran awal pekan di 3.641 bioskop di Amerika Serikat.



Berdasarkan hitung-hitungan awal, SpongeBob berhasil mengalahkan film keluaran Warner Bros, Jupiter Ascending, yang hanya berhasil meraup US$ 20 juta (sekitar Rp 240 miliar) di 3.181 bioskop. Bahkan produksi Warner Bros lain, American Sniper, tetap mengalahkan Jupiter Ascending dan berada di tempat kedua dengan pendapatan US$ 22 juta (sekitar Rp 264 miliar). Total pendapatan American Sniper yang sudah memasuki pemutaran pada minggu keempat mencapai US$ 280 juta (sekitar Rp 3,4 triliun).



Pada pemutaran Jumat waktu setempat, SpongeBob berhasil mendapat US$ 9 juta, termasuk US$ 560 ribu dari pemutaran pada Kamis malam. Film aksi dan animasi yang diangkat dari film serial televisi ini merupakan film kedua yang diangkat ke layar lebar, setelah The SpongeBob SquarePants Movie sebelas tahun lalu. Film pertama SpongeBob di layar lebar itu berhasil meraup total pendapatan US$ 130 juta (sekitar Rp 1,6 triliun) di seluruh dunia.



Sekuel film SpongeBob ini bersaing ketat dengan film anak-anak dan keluarga lain, Paddington, keluaran Weinstein Co. Paddington meraup pendapatan sekitar US$ 6 juta pada pemutaran minggu ketiga dan total pendapatan di Amerika Serikat saja US$ 57 juta.



Sedangkan film American Sniper besutan sutradara Clint Eastwood dan mendapat enam nominasi Oscar, mendominasi tangga box office di Amerika Serikat selama tiga pekan. Dan diperkirakan, saat berlangsungnya acara Academy Award pada 22 Februari nanti, pendapatan film ini bisa mencapai US$ 300 juta.



