TEMPO.CO, Jakarta – Film Surat Kecil untuk Tuhan produksi Falcon Pictures meluncurkan trailer di Jakarta.



Film yang akan tayang mulai 25 Juni 2017 ini disutradarai Fajar Bustomi serta dibintangi Joe Taslim dan Bunga Citra Lestari. Selain keduanya, turut mengambil peran dalam film ini adalah Lukman Sardi, Aura Kasih, Maudy Koesnaedi, dan pemain cilik lainnya.



Mendengar judulnya, pasti tak asing lagi bagi penonton Tanah Air. Pasalnya, film dengan judul serupa pernah dirilis pada 2011.



Masih berdasarkan sebuah novel karya Agnes Davonar, film ini memiliki kisah berbeda dari sebelumnya. “Ini bukan lanjutan kisah sebelumnya. Benar-benar cerita berbeda,” kata sang produser, Federica.



Menurut Federica, banyak anak yang membuat surat berbeda kepada Tuhan, dan dibuat oleh orang yang berbeda-beda. Masing-masing surat tersebut bisa dijadikan cerita.



“Kalau di luar negeri mungkin bukunya seperti Chicken Soup for The Soul,” katanya.



Film ini bercerita tentang anak yatim-piatu. Angel kecil yang mengalami kecelakaan dan diadopsi. Angel yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari ini besar di Sydney, Australia, dan memilih kembali ke Indonesia untuk mencari kakaknya.



Bagi sang sutradara Fajar Bustomi, film ini banyak mengangkat pesan-pesan kehidupan. Lewat film ini, dia ingin menyampaikan jika apa pun yang dirasakan manusia, semua kesedihan, kesakitan, Tuhan itu bukan tidak adil, melainkan punya rencana terbaik untuk kita.



“Apa pun yang kita hadapi, Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu kasih apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita mau,” katanya.



