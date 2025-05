TEMPO.CO, Jakarta - Film terakhir yang dibintangi aktor kawakan almarhum Robin Williams, Boulevard, baru saja diluncurkan, Kamis, 18 Juni 2015, waktu setempat. Festival Film Tribeca tahun lalu memutar pertama kali film indie itu.



William berakting sebagai Nolan, pria 60 tahun yang identitas sejatinya tersembunyi selama hidupnya. Hidupnya sangat monoton. Dalam trailer pertama, Nolan bekerja di sebuah bank dan menikah dengan seorang wanita yang sama selama beberapa dekade. Namun, akhirnya Nolan memutuskan untuk mengeksplorasi dirinya yang sebenarnya.



“Ini merupakan salah satu karakter terbaik Williams yang pernah dia mainkan, yang membuat gejolak diri yang dirasakan, konsekuensi dari tidak ingin menyakiti siapa pun apalagi istrinya,” ujar kritikus Peter Debruge menulis di Variety saat premier film ini di Festival Film Tribeca tahun lalu. “Semua lebih tragis.”



Film ini juga dibintangi oleh Bob Odenkirk, Kathy Baker, serta Roberto Aguire, dan akan mulai diputar di New York pada 10 Juli 2015.



Boulevard merupakan satu dari empat film terakhir yang dibintangi aktor yang memulai debutnya sebagai komedian di San Fransisco dan Los Angeles. Tiga film lain yang tersisa sempat dibintangi Williams antara lain Night at the Museum: Secret of the Tomb, A Merry Friggin’s Christmas–keduanya ditayangkan tahun lalu, di Absolutely Anything Williams mengisi suara sebagai anjing.



Williams ditemukan tewas tahun lalu diduga bunuh diri setelah tersiksa karena depresi berkepanjangan. Aktor dan komedian yang mendapat beberapa penghargaan ini meninggal pada usia 63.



HUFFINGTONPOST | VARIETY | DIAN YULIASTUTI