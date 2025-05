Film Terbaru Joko Anwar Masuk Festival Film Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Oktober 2014, film panjang garapan sutradara Joko Anwar masuk Busan Film Festival yang diselenggarakan di Korea Selatan. Dalam festival itu, film Joko yang berjudul A Copy of My Mind ini memenangi predikat proyek film terbaik dan hadiah sebesar US$ 10 ribu dari CJ Entertainment.



Busan Film Festival bukan satu-satunya festival yang diikuti film bergenre drama romantis ini. Joko mengatakan film panjang kelimanya ini juga akan ditayangkan dalam dua festival film yang bergengsi pada taraf internasional, yaitu Toronto International Film Festival di Kanada dan Venice Film Festival di Italia.



"Kedua festival itu diadakan pada September nanti," ujar Joko Anwar pada konferensi pers di XXI Plaza Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 21 Agustus 2015.



Joko menjelaskan, untuk bisa ditayangkan pada festival tersebut, film ini harus melewati seleksi ketat dan bersaing dengan ratusan film mancanegara. Festival tersebut sedikitnya akan dihadiri sekitar 400 ribu orang, dengan 4.000 di antaranya pekerja film.



Film ini merupakan film perdana dari rumah produksi Lo-Fi Flicks. Karena rumah produksinya baru, Joko mengungkapkan bahwa film ini dibuat dengan bujet yang tidak besar. Karena itu, lewat festival internasional ini, Joko berharap film tersebut mendapat promosi yang besar.



"Kami (Lo-Fi Flicks) bukan PH besar dengan uang yang besar untuk mendukung segi marketing. Jadi festival ini membantu kami dalam membangun awareness penikmat film," tutur sutradara yang banyak membuat film pendek ini.



Persiapan produksi film tersebut dilakukan selama delapan bulan dengan proses syuting kurang dari sebulan. Cerita film ini berfokus pada hubungan asmara Alex (Chicco Jerikho) dan Sari (Tara Basro) yang dibumbui latar sosial-politik di Indonesia. Meskipun melanglang buana ke luar negeri, film ini baru akan ditayangkan serentak di bioskop Indonesia pada Februari 2016.



LUHUR TRI PAMBUDI