Film Wonderful Indonesia Raih Penghargaan di Bulgaria

TEMPO.CO, Jakarta - Wonderful Indonesia: West Papua, sebuah film pendek pariwisata produksi Kementerian Pariwisata RI, meraih penghargaan dalam kategori corporate tourism film/spot pada subkategori advertising atau film promosi dalam festival pariwisata budaya di Kota Veliko Tarnovo, Bulgaria.



Pada International Cultural Tourism Fair ke-13 yang dibuka Menteri Pariwisata Bulgaria Nikolina Angelkova, Indonesia juga mendapat penghargaan untuk stand terbaik original presentation of the tourism product, demikian Pensobud KBRI Sofia Nurul Sofia kepada Antara London, Senin, 18 April 2016.



Dubes RI untuk Bulgaria merangkap Albania dan Makedonia, Ibu Sri Astari Rasjid, mewakili pemerintah Indonesia menerima kedua penghargaan itu dalam acara The International Tourism Film Festival of Bulgaria on the East Coast of Europe.



Kedua acara tersebut digelar back to back pada 14-16 April. The International Tourism Film Festival ke-13 merupakan salah satu festival bergengsi di mana hasil karya pembuat film berbakat dan destinasi pariwisata dari berbagai negara dapat dipromosikan di Bulgaria dan penonton internasional.



Festival ini diikuti 93 film dari 24 negara. Empat film Wonderful Indonesia produksi Kementerian Pariwisata RI, yakni Wonderful Indonesia: Love, Adventure, West Papua, dan North Sumatera, masuk nominasi untuk seleksi lebih lanjut, dan akhirnya terpilih film pendek Wonderful Indonesia: West Papua yang mendapat penghargaan.



Acara pameran dan wisata ini merupakan salah satu yang terbesar di Bulgaria, diikuti sekitar 50 wakil pemerintah kota di Bulgaria dan kedutaan asing, seperti Indonesia, Palestina, Afrika Selatan, Azerbaijan, Hungaria, Vietnam, Malta, dan Prancis.



Selama tiga hari pameran, stand Indonesia yang didukung Kementerian Pariwisata RI, merupakan salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi pengunjung yang antusias menikmati ragam variasi kuliner dan kerajinan Indonesia, serta mengikuti kompetisi foto di stand untuk ditampilkan di media sosial.



Indonesia juga menampilkan Tari Jauk Keras yang mendapat sambutan meriah dari pengunjung pameran. Keikutsertaan Indonesia pada berbagai event tersebut adalah untuk semakin mempopulerkan budaya dan wisata Indonesia di Bulgaria. Potensi jumlah turis dari Bulgaria perlu terus ditingkatkan di masa mendatang.



ANTARA