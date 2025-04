Final Produce 101 Season 2 Dan Dukungan pelatih

TEMPO.CO, Jakarta - Produce 101 Season 2 merupakan lanjutan dari program survival musim 1 yang berhasil melahirkan girlgroup baru dengan nama IOI. Jika musim pertama didominasi oleh peserta perempuan, maka musim kedua ini didominasi oleh laki-laki. Masih mengusung konsep yang sama, kontestan bersaing untuk mengisi posisi 11 anggota sebagai boygroup nasional.



16 Juni 2017, Mnet selaku televisi yang menayangkan acara tersebut menggelar acara final Produce 101 Season 2 sekaligus memperkenalkan 11 anggota yang tergabung dalam Wanna One sebagai boygroup nasional.



Sebagai salah satu pelatih, diva pop Korea Selatan, BoA memberikan dukungan kepada 11 anggota yang lolos dan tergabung dalam Wanna One. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun Instagramnya tersebut, BoA duduk dengan anggun di atas bangku No. 1 dan menyisipkan keterangan,

“Untuk semua peserta 101, kalian bekerja sangat keras dan aku sangat bangga terhadap kalian! Aku berharap kalian dapat mewujudkan impian dan bertemu denganku sebagai penyanyi!! Episode terakhir, aku memutuskan untuk duduk di kursi No. 1 ini. Aku belajar dari kalian semua bahwa impian yang terus menerus diasah akan menjadi kenyataan. Selama 100 hari ini, aku banyak belajar dari kalian. Kalian sungguh pekerja keras!!!”



BoA bukan satu-satunya pelatih yang memberikan ucapan selamat dan dukungan pada peserta Produce 101 Season 2. Kahi sebagai pelatih (mentor) menari mengunggah sebuah foto melalui akun Instagramnya dan menuliskan keterangan, “Kalian semua sudah bekerja sangat keras. Ini akhir dari program Produce 101 Season 2. Meski ini musim kedua… Namun tidak dapat aku pungkiri bahwa sama-sama mendebarkan seperti musim pertama. Selamat kepada Wanna One. Bagi peserta yang belum lolos. Kalian sudah menampilkan yang terbaik. Aku berharap kalian dapat memanfaatkan kesempatan emas ini untuk terus bertumbuh di kemudian hari.”



SOOMPI | ESKANISA RAMADIANI