TEMPO.CO, Jakarta – Kabar perselingkuhan artis dan bekas pemain sofbol Donny Kesuma dengan wanita dan beredarnya foto romantis mereka di dunia maya sudah diketahui istri Donny, Yuni Indriyati.



Melalui akun Instagram miliknya, Yuni Indriyati menyentil keras sang suami sekaligus wanita yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Donny Kesuma dengan kata-kata pedas dan menohok.



Menanggapi pernyataan Yuni, netizen banyak memberi dukungan terhadap istri Donny Kesuma itu. Mayoritas dari mereka meminta Yuni sabar dan tabah.



”Yang sabar aja tante. Insyallah mungkin suatu hari nanti tante diganti kebahagiaan yg lebih dahsyat dari Allah Aamiin,” demikian komentar netizen pada posting-an Yuni.



”Sabar yah kak, just wait and see. Allah swt maha melihat,” kata yang lainnya. “Sabar mba say... Tuhan tidak pernah tidur,” ucap pemilik akun @siska_hasugian.



Netizen lain meminta Yuni meminta cerai dari Donny Kesuma karena perselingkuhan bukan cuma sekali dilakukannya.



”Mbak @yuniindriyati79 siapa sih perempuan itu? Aduh ini kisah lama tahun 2004 terulang lagi. Belum lagi tahun 2012 kann?,” kata @aa_teddy.



”Tinggalin aja mb klu selingku sekali masi bs dimaafkan jika mmng mau berubah tp klu sdh dikasih kesempatan utk berubah ternyata selingkuh lagi klu sy sdh tinggalin aja mb ga ada guna nya diperjuangkan suami yg seperti itu..biarkan aja dia dg selingkuhannya berzina,yakin Allah Maha Adil mba Allah Tidak Tidur Doa istri yg terdzolimi pasti di dengar Allah mb..yg penting anak2 tetap dekat dgn ibunya,” demikian ditulis @fatimahp1408.



”Demi satu pere rela ninggalin 1 istri dan 3 anak? thats not love,” demikian komentar yang lain.



TABLOIDBINTANG.COM



