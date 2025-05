BISNIS.COM, Jakarta - Studio 20th Century Fox dalam waktu dekat akan menyiapkan film terbaru berjudul The New Mutants. Film ini akan menceritakan para mutan muda yang menjadi murid-murid Profesor Xavier. Dalam versi komik, kelompok The New Mutants terdiri atas Cannonball, Karma, Magik, Magma, Dani Moonstar, dan Sunspot.



Seperti dilansir dari laman Deadline.com, Fox sudah mendekati sutradara Josh Boone, yang merupakan sutradara film The Fault in Our Stars. Dia diminta menulis naskah sekaligus menyutradarai The New Mutants.



“Boone memiliki segala keunikan yang kami butuhkan, dan saya rasa itu cocok dengan keinginan kita untuk mendalami dunia dari cerita X-Men,” ujar Simon Kinberg, produser film The New Mutants.



Namun baik Fox maupun Kinberg enggan mengumumkan kapan akan memulai produksi film ini. Sebab saat ini Fox masih merampungkan syuting X-Men: Apocalypse garapan Bryan Singer. Mengambil latar tahun 1980-an, film tersebut merupakan lanjutan dari X-Men: Days of Future Past (2014).



Fox juga tengah menggarap film Deadpool, spin-off lain dari film X-Men, yang dibintangi Ryan Reynolds. Kabarnya Fox juga akan meluncurkan film Wolverine yang ketiga, yang akan kembali dibintangi Hugh Jackman.



BISNIS.COM