Frank Ferrer Keluar dari Guns N' Roses, 19 Tahun sebagai Drummer

Frank pertama kali bergabung dengan Guns N' Roses sebagai pengganti Bryan Mantia. Sebelumnya, posisi tersebut diisi oleh Josh Freese, yang kini menjadi anggota Foo Fighters, dari 1997 hingga 2000. Frank juga menjadi dalang di balik rangkaian pertunjukan mereka, seperti tur reuni Not in This Lifetime Tour yang berlangsung pada 2016 hingga 2019. Penampilan yang terbaru adalah tur band tahun 2023, yang berlangsung dari Juni hingga November.