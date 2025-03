Fromis 9 Melanjutkan Promosi. Simak Perjalanan Karier Grup Ini

Selain melakukan showcase debut pada 25 Januari 2018, grup ini juga melakukan debut televisi di program musik MCountdown. Kemudian pada September 2018, mereka dikelola oleh Off the Record Entertainment.

Flover nama penggemar mereka yang merupakan kombinasi dari Fromis 9 dan Clover. Dikutip dari KPopping, pada 16 Agustus 2021, Pledis Entertainment mengumumkan bahwa Fromis 9 akan meninggalkan Off The Record dan dikelola oleh Pledis Entertainment. Pada Juli 2022, terungkap bahwa kontrak para anggota dengan Off The Record telah berakhir. Semuanya menandatangani kontrak eksklusif baru dengan Pledis Entertainment, kecuali Jang Gyuri .