Bisnis.com, Los Angeles - Universal Pictures menyatakan pendapatan pemutaran film Fast and Furious 7 telah menembus US$ 1 miliar (sekitar Rp 13 triliun) di box office seluruh dunia hanya dalam waktu 17 hari.



Pendapatan Furious 7 diestimasikan telah mencapai US$ 1,009 miliar pada Sabtu kemarin. Rinciannya, pendapatan US$ 273,7 miliar diperoleh dari Amerika Utara selama 15 hari dan US$ 735,2 miliar di seluruh dunia selain Amerika Utara.



Dengan begitu, Furious 7 mencatatkan rekor baru sebagai film tercepat yang menembus US$ 1 miliar hanya dalam waktu 17 hari. Sebelumnya, The Avengers, Avatar, dan Harry Potter and The Deathly Hallows: Part 2 menembus angka fantastis itu pada 19 hari pascarilis.



Film ini menjadi film Universal yang paling laris sepanjang masa karena mencapai jumlah pendapatan menembus US$ 1 miliar pada rilis perdananya. Sebelumnya, film pertama Universal yang berhasil menembus US$ 1 miliar adalah Jurassic Park yang dirilis pada 1993, tapi baru mencapai angka itu setelah versi 3D-nya diluncurkan 2013.



"Dimulai sebagai sebuah film kecil tentang balap jalanan subbudaya Los Angeles timur, film itu (Furious 7)kini menjadi fenomena global dan menggemparkan berbagai wilayah di seluruh dunia," kata Dylan Clark, Presiden Universal distribusi Internasional, seperti dikutip Variety, Sabtu, 18 April 2015.



Furious 7 menjadi film teratas dalam box office di seluruh dunia selama dua minggu berturut-turut. Salah satu yang ditunggu penonton adalah aksi dua adik Paul Walker, Caleb dan Cody Walker--pemeran utama dalam franchise film tersebut, yang menggantikan peran kakaknya setelah Paul meninggal akibat kecelakaan mobil November 2013.



