TEMPO.CO, Jakarta - Ketika aktor utama seri The Fast and The Furious, Paul Walker, meninggal pada November 2013, sulit membayangkan Furious 7 bisa selesai sebagaimana yang diharapkan sutradara James Wan (sutradara film Insidious dan Conjuring).



Bagaimana tidak, Paul pergi ketika syuting separuh jalan. Namun, kenyataan berkata lain. Bersusah payah menggantikan Paul dengan body double, James berhasil membuat Furious 7 tampil memuaskan.



Furious 7 mengambil setting tepat seusai film Furious 6 serta Fast and Furious Tokyo Drift yang memperlihatkan matinya salah satu tokoh utama serial ini, Han (Sung Kang). Han dibunuh oleh pria bernama Deckard Shaw (Jason Statham) yang tak lain adalah kakak dari tokoh antagonis Furious 6, Owen Shaw (Luke Evans).



Owen mengalami koma di penghujung Furious 6 ketika misinya untuk meluluhlantakkan sistem pertahanan militer di berbagai negara digagalkan oleh Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Connor (Paul Walker), dkk. Deckard tidak terima melihat adiknya tak berdaya di meja operasi, dia memutuskan untuk mencari Brian dan Dominic cs untuk balas dendam. Han adalah korban pertama.



Kisah film ini memang sederhana, soal balas dendam. Namun, cerita memang bukan keunggulan seri Fast and Furious sejak dulu. Film ini tampil memuaskan karena dua hal: aksinya dan perlakuan terhadap tokoh Brian O’Connor yang diperankan mendiang Paul Walker.



Dari segi aksi, Furious 7 berhasil mengungguli aksi yang dihadirkan Fast and Furious, Fast Five, dan Furious 6. Tetap hiperbolis dengan berbagai laga yang melawan hukum gravitasi dan fisika, tapi lebih beragam dengan eksekusi tertata.



Aksi yang menggunakan mobil misalnya, yang menjadi ciri khas seri ini, tak lagi sekadar kejar-kejaran. Furious 7 menghadirkan aksi mobil yang beragam mulai dari penyerbuan ke konvoi militer, menembus puncak gedung-gedung tertinggi di Dubai, hingga yang paling dahsyat adalah terjun payung dengan mobil-ini bagian terbaiknya. Kejar-kejaran memang tetap ada, tapi lebih menonjolkan sisi strategi dibanding adu tenaga kuda.



Hal serupa berlaku untuk aksi perkelahiannya. Untuk menghasilkan adegan perkelahian yang beragam, Furious 7 tak hanya menghadirkan Jason Statham yang terkenal jago bela diri, tetapi juga aktor bela diri muay thai, Tony Jaa (Ong Bak), dan atlet tarung bebas (mixed martial arts), Ronda Rousey (Expendables). Alhasil penonton mendapat sajian perkelahian variatif mulai dari yang menonjolkan akrobatik, kuncian ala tarung bebas, hingga yang tanpa aturan alias street fight.



Selanjutnya: Mengenal Karakter Brian



Terlepas dari semua adegan aksi tersebut, bagaimana karakter Brian ditampilkan di Furious 7 lah yang patut dicatat. Agar Furious 7 jadi perpisahan untuk tokoh Brian atau lebih tepatnya Paul Walker, James Wan dan penulis Chris Morgan menampilkan Brian dalam kondisi mengalami konflik batin antara mengutamakan keluarga atau petualangan penuh bahaya yang selama ini ia lakukan.



"Aku merindukan desingan peluru," ucap Brian dalam salah satu adegan kepada istrinya, Mia Torreto (Jordana Brewster), yang tengah hamil anak kedua. Belasan tahun hidup menantang bahaya, sebuah kehidupan yang damai bersama keluarga bukanlah sesuatu yang ia antisipasi datang dengan cepat. Bukannya ia tak mau bersama keluarga, tapi ia takut tidak bisa menyesuaikan diri.



Seiring berjalannya film, yang penuh adegan saksi, Brian terus bertanya-tanya apakah dia harus mundur dari petualangannya atau tidak. Akhirnya memang sudah bisa ditebak, tapi benih-benih konflik ini sudah tertanam sejak Fast Five. Walhasil, ketika konflik ini mencapai resolusinya, akhir itu terasa natural dan bukan semata-mata karena Paul Walker telah wafat.



Manisnya, resolusi itu ditampilkan dengan indah. Di penghujung film, berbagai adegan ikonik antara Brian dan Dominic dari film-film sebelumnya ditampilkan satu per satu dengan monolog dari Dominic. Dan, ketika keduanya berpisah, Dominic diperlihatkan mengendarai Dodge Charger 1970 dan Brian mengendarai Toyota Supra untuk mengenang film pertama mereka, The Fast and The Furious.



Furious 7 (The Fast and The Furious 7)

Sutradara: James Wan

Naskah: Chris Morgan

Studio: Universal

Aktor: Paul Walker (alm), Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson.

Durasi: 134 Menit



ISTMAN M.P.