Galang Dana, Johnny Depp Manggung Bersama KISS

TEMPO.CO, HOLLYWOOD—Aktor Johnny Depp berbagi panggung dengan Gene Simmons dari grup musik legendaris KISS untuk menggalang dana bagi MendingKids.org. Situs tersebut merupakan organisasi yang membantu anak-anak tidak mampu yang membutuhkan operasi kesehatan. ”Mending Kids bukan hanya mengubah hidup anak-anak ini, tetapi juga membuat perubahan di negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan kesehatan,” kata Depp dalam siaran persnya seperti dikutip People, Senin, 17 Agutus 2015.

Tiket untuk menyaksikan Depp dan Simmons secara langsung di arena bowling Lucky Strike itu tidak murah. Pengunjung harus menyisihkan setidaknya US$150 (setara dengan Rp 2.066.550). Jumlah penjualan tiket itu digunakan untuk Mending Kids. Depp naik ke atas panggung tanpa bicara sepatah kata pun sebelum memetik gitar untuk lagu ’School’s Out” milik Alice Cooper.

Simmons belum pernah memainkan musik bersama Depp sebelumnya. Aksi di atas panggung itu murni improvisasi. “Biarkan saja itu berputar. Ini bukan tentang panggung dan selebritas. Ini tentang berbuat kebaikan untuk anak-anak,” kata Simmons. Dalam satu sesi di panggung itu, Simmons mengundang pengunjung untuk naik ke atas panggung dan menyanyikan ”Rock and Roll All Nite” dengan mereka. Namun, untuk itu pengunjung harus berdonasi US$ 1,000 (setara dengan Rp 13 juta). Ada 10 pengunjung yang naik panggung karena ajakan Simmons. Dua di antaranya termasuk anak-anak Simmons. Acara ini juga merupakan reuni grup musik Extreme yang menyannyikan lagu hit ”More Than Words.”

Pekan lalu Depp mengumumkan bahwa dia akan tampil dengan grup musik rock, Hollwood Vampires yang anggotanya antara lain Joe Perry dari Aerosmith, Duff Mc Kagan dan Matt Sorum dari Guns N’Roses. Band tersebut hanya tampil dalam dua panggung di Los Angeles, Amerika Serikat dan sebuah kota di Brazil. Penjualan album band tersebut akan diberikan kepada MusiCares, organisasi penggalangan dana yang terkait dengan Grammy Awards.

PEOPLE | AP | BILLBOARD