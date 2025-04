Game of Thrones Season 7 Kalahkan Film Porno

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Game of Thrones season 7 dikabarkan menawarkan jalan cerita yang semakin seru dan menegangkan sehingga menarik lebih banyak penonton. Seperti dilansir laman FoxNews, serial yang tayang tiap minggu di HBO ini berhasil mengalahkan popularitas film porno.



Situs porno pornhub merilis, banyak orang yang lebih memilih menonton Game of Thrones dibandingkan film porno. Episode pertama Game of Thrones season 7 ditonton oleh lebih dari 16 juta orang. Sebaliknya, pada waktu yang sama, penonton tayangan Pornhub mengalami penurunan menjadi 4,5 persen. Padahal, malam itu merupakan prime time bagi Pornhub.



Presiden Exile Entertainment, perusahaan hiburan dewasa, Howard Levin mengaku tidak khawatir dengan penurunan itu. Ia menganggap Game of Thrones season 7 tidak akan membawa dampak negatif untuk industri film dewasa dalam jangka panjang.



"Saya tidak berpikir kita berada dalam bahaya dari 'Game of Thrones' atau acara arus utama lainnya," kata Levine. "Begitu Game of Thrones selesai, tingkat lalu lintas situs porno akan kembali normal, seperti biasanya."



Sejumlah penonton menilai menonton Game of Thrones sama dengan menonton film porno, tetapi dengan versi yang lebih menegangkan. "Dengan adanya serial Game of Thrones, banyak yang berbondong-bondong menyaksikannya. Sementara, film porno bisa disaksikan kapan pun," kata seorang penonton.



Game of Thrones season 7 terdiri dari 7 episode, turun dari season sebelumnya yang mencapai 10 episode. Season yang akan datang yaitu season 8 bakal menjadi season terakhir dari serial ini. Walaupun Anda tidak menonton Game of Thrones dari season awal, episode pertama Game of Thrones season 7 ini dibuat bersahabat bagi penonton baru.



Di setiap season-nya, Game of Thrones selalu menyisakan banyak pertanyaan. Bukan hanya itu, jawaban klan apa yang akan berkuasa di Seven Kingdoms musim ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu dalam setiap season Game of Thrones.



FOX NEWS | NUR QOLBI