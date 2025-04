Game of Thrones Season 7 Siap Tayang Juli 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar setia serial Game of Thrones wajib bersabar hingga Juli mendatang. Pasalnya, season 7 yang terdiri dari tujuh episode ini baru akan tayang eksklusif 17 Juli mendatang pukul 08.00 di HBO.



Plot yang tidak terduga tetap jadi keunggulan Game of Thrones. Apalagi di season terakhir (season ke-6) Game of Thrones, tampuk kekuasaan the Iron Throne berhasil diraih oleh Cersei Lannister.



Di season ini, terungkap pula bahwa Jon Snow merupakan anak dari Lyanna Stark, meski belum terungkap siapa ayahnya sebenarnya. Walau banyak penggemar yang yakin bahwa ia adalah putra Rhaegar Targaryen.



Petualangan Daenerys Targaryen untuk mengklaim tampuk kekuasaan juga semakin menarik dinanti apalagi ia memperoleh dukungan dari Theon dan Yara Geyjoy hingga berusaha mendapatkan dukungan dari House Tyrell dan House Martell.



Di lain pihak, White Walkers jadi ancaman terutama ketika musim dingin telah tiba. Kira-kira seperti apa kelanjutan dari serial yang diadaptasi dari serial buku A Song of Ice and Fire karya George R.R. Martin ini?



