TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar film-film Eropa, khususnya dari Jerman, saat ini merupakan kesempatan untuk melihat tayangan film dari negara tersebut secara gratis. Sebanyak 17 film dari berbagai genre dalam acaraGerman Cinema ini akan digelar gratis di beberapa kota besar di Indonesia pada 11-20 September 2015.



Di Jakarta, German Cinema yang merupakan bagian dari Jerman Fest akan digelar di Goethe Haus dan di studio XXI Epicentrum Walk. Sedangkan di Yogyakarta, penayangan film ini akan dilaksanakan di XXI Empire; Surabaya di XXI Sutos; Bali di XXI Beach Walk; Medan di Studio XXI Centerpoint; Bandung di Ciwalk XXI; dan Makassar di XXI Panakukang. Film berjudul Im Labyrinth des Schweigens (Labyrint of Lies) yang disutradarai Giulio Ricciarelli akan menjadi film pembuka acara ini.



Katrin Figge, koordinator hubungan masyarakat acara ini, mengatakan film-film yang akan digelar merupakan film-film terbaru dan mendapat penghargaan dari berbagai festival internasional. ”Film berjudul Im Labyrinth des Schweigens ini diputar pertama kali di Toronto Internasional Festival,” ujarnya dalam siaran pers.



Figge juga menuturkan beberapa film patut mendapat perhatian untuk ditonton, seperti film dokumenter Das Salz der Erde (The Salt of the Earth) yang disutradarai Wim Wenders dan Juliano Ribeiro Salgado; sebuah film yang memecahkan rekor penjualan tiket bioskop di Jerman, Fack Ju Göhte (Suck Me Shakespeer); atau sebuah komedi tentang seorang pelaku kriminal yang dipaksa menjadi seorang guru, Als wir träumten (As We Were Dreaming)—film terbaru karya Andreas Dresen, sutradara film Jerman yang terkenal dengan karakter realisnya.



Penyelenggaraan German Cinema ini merupakan yang keempat kalinya. Gelaran ini merupakan inisiatif Kementerian Luar Negeri Jerman dan kerja sama Goethe-Institut di Indonesia, Kedutaan Besar Jerman di Indonesia, dan Ekonid. Pada tahun lalu, festival film Jerman ini menarik lebih dari 12 ribu penonton. “Kami berusaha menginspirasi penonton Indonesia dengan berbagai genre film yang kami suguhkan,” katanya.



Informasi lebih lanjut tentang berbagai film, tempat, dan waktu penayangan film bisa dibaca melalui situs jermanfest atau germancinema.



DIAN YULIASTUTI